Россиянам рассказали, как защитить мозг в старости

Игры помогают человеку сохранить способность принимать решения и наблюдать за другими участниками

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Пожилым россиянам рекомендуют играть в интеллектуальные игры. В частности, подойдут шахматы и преферанс. Игры, в которых требуется шевелить мозгами, не избавят от деменции, но помогают поддерживать в человеке способность размышлять и принимать решения, пишет RT.

Во время игры человеку требуется держать в голове предыдущие ходы, думать над дальнейшими шагами, следить за соперником и менять решения в зависимости от ситуации.

Вдобавок, когда люди собираются за одним столом для игр, это еще и общение.

Российский невролог утверждает, что различные исследования доказывают пользу настольных и карточных игр для сохранения когнитивных способностей, но это все же не лекарство и переоценивать их значение не стоит.

Врач рекомендует сочетать различные занятия для поддержки мозга – чтение, общение, движение, игры. Просмотр сериалов тоже может считать умственной работой, так как человеку требуется следить за сюжетом и запоминать героев.