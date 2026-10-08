Узнали об ухищрениях россиян продлить эффект отдыха после отпуска

Сервис онлайн-бронирования выдал все секреты вернувшихся домой отпускников

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Каждый десятый сразу после отпуска начинает планировать следующую поездку – о таком способе продлить эффект отдыха рассказали специалисты сервиса онлайн-бронирования «Островок».

Кроме того, россияне стараются не выходить на работу сразу после отпуска. Этот прием, по мнению экспертов, тоже создает ощущение продолжающегося отдыха.

Итак, сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провел исследование – его результаты публикует ТАСС.

Большинство призналось, что планируют поездки и путешествия так, чтобы после возвращения остались еще дни отдыха, а не так, чтобы сразу пришлось выходить на работу. Таких дальновидных – 86 процентов. Половина опрошенных – 50 процентов – поступают так всегда, а 36 процентов – в зависимости от обстоятельств.

Экстремалов, то есть тех, кто сразу выходит на работу, едва вернувшись с отдыха, оказалось 14 процентов.

Некоторые россияне (37 процентов) думают про то, что обязательно нужна некая адаптация – хотя бы 3–4 дня и стараются их «заложить» между возвращением из поездки и рабочими буднями. Примерно столько же опрошенных (36 процентов) оставляют в запасе пару дней, 13 процентов – лишь один день.

Но есть и те, кто резервирует около недели на переход к рабочему ритму – их 12 процентов, а больше недели – 2 процента, уточнили специалисты.