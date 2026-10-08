Россиянам назвали самые полезные осенние овощи

Капуста, тыква и кабачки наполнят организм витаминами осенью

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов перечислил овощи, которые помогут наполнить организм витаминами осенью. Слова специалиста приводит News.ru.

Как отметил биолог, в осенний период созревают многие овощи, каждый из которых по-своему полезен. Это капуста, томаты, тыква, кабачки, патиссоны, свекла, морковь.

«Цветная капуста содержит много белков, витаминов: в белокочанной - огромное количество витамина С, в краснокочанной - антоцианов (антиоксидантов). Кабачки и тыква хороши из-за большого набора микроэлементов и содержания клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта»,

- рассказал специалист.

Наполов также рекомендовал осенью запасаться такими ягодами как клюква, брусника, облепиха, черноплодная рябина, шиповник. Эти ягоды богаты полезными для человека микроэлементами.