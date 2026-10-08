Девочка проглотила 250 магнитов в Москве

Столичные врачи спасли двухлетнего ребенка, в желудке которого оказались магниты

Фото "Петрозаводск говорит"

В Москве врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую за один раз 250 магнитов. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

По данным источника, родители привезли ребенка в больницу, потому что дочка сильно кашляла. Рентген показал, что малышка проглотила более 250 магнитных шариков.

Действовать нужно было быстро, поскольку из желудка магниты могли попасть в кишечник, притянуться друг к другу и образовать дырки. С помощью специального инструмента медики достали все инородные тела через пищевод пациентки. Сейчас юная москвичка идет на поправку, скоро ее выпишут.

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