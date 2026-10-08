Врач развеял популярное заблуждение о двух выходных

Врач рассказала о необходимости 72 часов отдыха для полного восстановления организма

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Для восстановления организма после напряженной трудовой недели потребуется больше двух выходных. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказала врач превентивной интегративной медицины.

За два выходных дня человек может получить лишь психологическую разгрузку. За это время он может встретиться с близкими, закупить продукты, оплатить счета.

А вот для физиологического восстановления двух дней недостаточно. Если работник выгорел в пятницу, то на следующий день у него по-прежнему будет стресс, так как кортизол имеет инерцию. По мнению врача, настоящая биохимическая перезагрузка требует 72 часов. Восстановление сна, нормализация уровня магния и снижение системного воспаления начинаются на 2-3-й день отдыха.

С точки зрения превенции человеку нужно работать четыре дня и отдыхать три либо же иметь шестичасовой рабочий день. Если вариант невозможен, то эксперт рекомендует россиянам хотя бы один выходной проводить в информационной тишине.

При недостатке отдыха организм начинает подавать сигналы. Например, человека в определенные часы тянет к углеводам, у него выпадают волосы из-за стресса, а в воскресенье он испытывает тревожность.