Такси и музеи остаются труднодоступными для незрячих людей

Эксперт из Москвы помогает сделать карельский «Слюдариум» доступной и интересной средой для слабовидящих и незрячих людей

фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводск приезжала Светлана Телицына — эксперт из Москвы по обеспечению доступности музейных пространств для слепых и слабовидящих посетителей. В рамках своего визита Светлана провела рабочую сессию для команды «Слюдариума» и познакомилась с пространством, чтобы подготовить рекомендации по его адаптации для посетителей с нарушениями зрения.

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Светлана Телицына - сертифицированный эксперт Системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов «Мир, доступный для всех», председатель Совета по работе с владельцами собак-проводников Москвы и Московской области «Мудрый Пёс». Светлана является лидером проекта «Ездите с нами, ездите сами», направленного на развитие взаимодействия между сотрудниками метрополитена и незрячими пассажирами. Также она выступает экспертом образовательной программы по созданию тактильных копий музейных экспонатов «Особый взгляд».

В Петрозаводск Светлана приехала с собакой-проводником Честером. Вместе со своим хвостатым помощником она пришла и к нам в студию. Светлана рассказала, какова ее миссия в проекте «Навигатор доступности», сталкивается ли она в Москве с проблемами, когда выходит на улицу с собакой-проводником и насколько карельская столица доступна для незрячих людей.