В главной детской больнице Карелии приводят в порядок бассейн

В Детской республиканской больнице в Петрозаводске обновляют бассейн и комнаты для персонала

изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Чашу бассейна обновляют в Детской республиканской больнице в Петрозаводске. Ремонтируют также туалет и помещения для сотрудников медучреждения, об этом рассказали в профильном ведомстве.

Image

Рабочие укладывают покрытие в чаше бассейна, приводят в порядок помещения для медперсонала. Санитарную комнату Детской республиканской больнице уже сделали.

В этом году отремонтируют десять объектов: в Беломорской, Кондопожской, Лоухской, Суоярвской, Сегежской ЦРБ, Детской республиканской больнице им. И.Н. Григовича, городских детских поликлиниках № 2 и № 3.