В главной детской больнице Карелии приводят в порядок бассейн

Чашу бассейна обновляют в Детской республиканской больнице в Петрозаводске. Ремонтируют также туалет и помещения для сотрудников медучреждения, об этом рассказали в профильном ведомстве.
Image
Рабочие укладывают покрытие в чаше бассейна, приводят в порядок помещения для медперсонала. Санитарную комнату Детской республиканской больнице уже сделали.
В этом году отремонтируют десять объектов: в Беломорской, Кондопожской, Лоухской, Суоярвской, Сегежской ЦРБ, Детской республиканской больнице им. И.Н. Григовича, городских детских поликлиниках № 2 и № 3.