Подросток на самокате налетел на стоящий автомобиль в Петрозаводске

Самокатчик-нарушитель пострадал в ДТП на Варкауса

Фото сгенерировано Алиса AI

Дорожная авария с участием средства индивидуальной мобильности произошла в минувшую субботу, 10 октября, в 11.05 в районе дома № 7 на Набережной Варкауса в карельской столице. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска

Семнадцатилетний подросток ехал на самокате. Причем передвигался с пассажиром в нарушение правил дорожного движения, уточнили инспекторы. В какой-то момент подросток на самокате наехал на стоящий автомобиль Opel.

В результате происшествия водитель СИМ получил травмы. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Петрозаводска также устанавливает обстоятельства происшествия, где пострадал пенсионер, а водитель уехал с места аварии.