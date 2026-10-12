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13 октября 2026
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Происшествия

Подросток на самокате налетел на стоящий автомобиль в Петрозаводске

Самокатчик-нарушитель пострадал в ДТП на Варкауса
знак аварийной остановки
Фото сгенерировано Алиса AI

Дорожная авария с участием средства индивидуальной мобильности произошла в минувшую субботу, 10 октября, в 11.05 в районе дома № 7 на Набережной Варкауса в карельской столице. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска

Семнадцатилетний подросток ехал на самокате. Причем передвигался с пассажиром в нарушение правил дорожного движения, уточнили инспекторы. В какой-то момент подросток на самокате наехал на стоящий автомобиль Opel.

В результате происшествия водитель СИМ получил травмы. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Петрозаводска также устанавливает обстоятельства происшествия, где пострадал пенсионер, а водитель уехал с места аварии.

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