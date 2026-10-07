Открытие библиотеки и начало работы Совета женщин Петрозаводска

День 7 октября в истории Карелии и России

Фото: ИИ Алиса

В этот день, 7 октября, в 1930 году впервые открыла свои двери Медвежьегорская районная библиотека.

А в 1968 году 7 октября открылся Петрозаводский машиностроительный техникум.

В 1997 году в этот день зарегистрировано общественное движение «Совет женщин города Петрозаводска».

На российском уровне день 7 октября тоже отмечен рядом памятных событий.

В 1952 году в этот день родился Владимир Владимирович Путин – президент Российской Федерации.

А в 1957 году в Москве введён в эксплуатацию военный аэродром «Шереметьевский». В 1960 году реорганизован в гражданский международный аэропорт «Шереметьево».

В 1993 году указом президента Б.Н. Ельцина был упразднён пост Почётного караула у мавзолея В.И. Ленина в Москве. Это событие стало одним из символов трагедии развала Советского Союза…

Каждый день теперь можно соотнести с соответствующей датой в истории Карелии и России, благодаря проекту «Оглянись назад» с Михаилом Семеновым. А в исторических параллелях обычно кроется много интересного.