5 октября в истории Карелии и России

В этот день, 5 октября, в 1920 году в Петрозаводске вышел в свет первый номер газеты на финском языке «Karjalan kommuuni» («Карельская коммуна»), ныне – «Karjalan Sanomat» («Новости Карелии»). А в 1940 году в этот день вышел первый номер общественно-политической газеты Сортавальского района «Красное знамя».

5 октября 1903 года в Тикше (ныне Муезерский район) открылась школа. Средняя школа № 11 открылась в Петрозаводске тоже 5 октября, но в 1959 году.

В 1934 году в этот лень в Петрозаводске введён в эксплуатацию хлебозавод. А в 1946 году организован Трест промышленного строительства при Совете Министров Карело-Финской ССР.

В 1973 году 5 октября в селе Кончезеро открыт специализированный детский санаторий «Кивач». Сегодня о «Киваче» карельские дети могут только мечтать.

В 1978 в этот день в Петрозаводске был открыт кинотеатр «Калевала», первый в РСФСР, в комплекс которого вошли два зрительных зала на 800 и 300 мест и ресторан.

Кстати, на российском уровне в этот день также произошло много интересного – например, 5 октября 1929 года в Ленинграде состоялся первый в СССР киносеанс со звуком.

Каждый день теперь можно сопоставить с соответствующей датой в истории Карелии и России, благодаря проекту «Оглянись назад» с Михаилом Семеновым. А в исторических параллелях, как правило, кроется много интересного…