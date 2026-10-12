Косолапый противник ПДД напал на фуру в одном из регионов России

Хищник набросился на грузовик и стал его терзать на трассе в Тюменской области

Фото: стопкадр видео BAZA

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе медведь демонстрировал явную нелюбовь к правилам дорожного движения. Действия лесного зверя попали на видеозапись. Видео опубликовал канал BAZA, рассказав об инциденте на дороге.

Автомобилисты, заметив на дороге в ХМАО медведя, остановили свои машины и наблюдали ярость мишки по отношению к атрибуту организации движения. Там хищный зверь вышел на трассу с дорожным знаком в зубах, швыряя и терзая табличку. Потом зверь пошел прямо на движущийся грузовой автомобиль.

Image Фото: стопкадр видео BAZA

Фура остановилась, а косолапый набросился на грузовик. Грузовоз даже просел под весом напрыгнувшего на кабину зверя. Как уточняет BAZA, медведь поцарапал капот, лег на асфальт и стал кусать резину переднего колеса.

Автомобилисты наблюдали за лесным дебоширом и ждали, когда медведь наконец убежит в лес.