Снижены цены на все модели ВАЗ

Базовая цена упала, но есть нюансы

Фото: ИИ Алиса

АвтоВАЗ объявил о спецпредложениях на покупку новых автомобилей Lada в официальных дилерских центрах, сообщает Авто Mail.

В октябре Lada Granta можно приобрести от 780 000 рублей, Niva Travel – от 1 319 000 рублей, Largus –от 1 417 000 рублей, Vesta –от 1 478 000 рублей, Aura – от 1 945 000 рублей.

Производитель сообщает, что эти условия распространяются на весь модельный ряд и включают выгоды при использовании трейд-ин, покупке в кредит и лизинг. Цены актуальны для автомобилей 2026 года выпуска.

Но автолюбители с опытом понимают, что к этим базовым ценам следует добавить «аппетиты» дилеров. Купить «пустой» автомобиль в базовой комплектации по минимальной цене нам никто не даст. Потому что стоит этому автомобилю попасть в руки дилера, как тот постарается накрутить побольше «допов» за счет покупателя.