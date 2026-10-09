Средняя выплата по ОСАГО в Карелии приблизилась к 100 тысячам рублей

Выплаты по ОСАГО выросли, а после летних изменений поднимутся еще на 10%

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В первом полугодии 2026 года автовладельцы приобрели 129,3 тыс. полисов обязательного страхования гражданской ответственности на общую сумму 645,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России.

В январе – июне 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО составила пять тысяч рублей, что на 15% ниже, чем годом ранее. Но количество заключенных договоров возросло на 38%, а объем страховых премий - на 17%.

Выплаты по договорам ОСАГО в первом полугодии 2026 года составили 371,6 млн рублей. Средний размер страховой выплаты вырос с 78,6 тысяч до 98,4 тысяч рублей. После июльских изменений правил расчета расходов на ремонт по ОСАГО прогнозируется, что средняя выплата по полису вырастет примерно на 10%.