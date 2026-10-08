Водители пожаловались на страх ездить по одной из улиц Петрозаводска

Некоторых участников дорожного движения пугает непредсказуемое поведение водителей

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Некоторые водители стали бояться ездить по улице Шотмана в Петрозаводске из-за ям и непредсказуемых автомобилистов. Об этом они рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Горожан волнует, отремонтируют ли оживленную дорогу целиком.

На улице Шотмана нет дорожной разметки, есть провалы, много ям, которые пытаются объехать автомобилисты. Пожаловались в паблике и на засыпку этих дефектов.

«Непредсказуемость водителей при объезде ям пугает, отсутствие разметки и нормальной ОДД (в каком направлении все-таки двухполосное движение?) создают аварийные ситуации. Недавняя подсыпка ям особого результата не принесла, только возможные сколы на лкп автомобиля», - написали в сообществе.