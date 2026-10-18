Перейти к основному содержанию
18 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в крупном районе Петрозаводска

На Перевалке ночью столкнулись легковушки
Скорая помощь
Фото: Петрозаводск говорит

Дорожная авария с тремя пострадавшими произошла минувшей ночью, 18 октября, на пересечении улиц Чапаева и Ватутина в Петрозаводске. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

В 04:48 спасателям поступила информация о столкновении двух легковых автомобилей на перекрестке Чапаева – Ватутина. На место аварии выезжали пожарные.

Как сообщается, пострадали три человека. Личный состав специалистов МЧС оказал первую помощь одному из пострадавших и отключил аккумуляторы в автомобилях. Также пострадавшего транспортировали до автомобиля скорой помощи.

Уточняется, что получившего травмы в аварии доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Баня сгорела ночью в одном из поселков Карелии, дом отстояли от огня

Метки