Три человека пострадали в ДТП в крупном районе Петрозаводска

На Перевалке ночью столкнулись легковушки

Фото: Петрозаводск говорит

Дорожная авария с тремя пострадавшими произошла минувшей ночью, 18 октября, на пересечении улиц Чапаева и Ватутина в Петрозаводске. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС Карелии.



В 04:48 спасателям поступила информация о столкновении двух легковых автомобилей на перекрестке Чапаева – Ватутина. На место аварии выезжали пожарные.

Как сообщается, пострадали три человека. Личный состав специалистов МЧС оказал первую помощь одному из пострадавших и отключил аккумуляторы в автомобилях. Также пострадавшего транспортировали до автомобиля скорой помощи.

Уточняется, что получившего травмы в аварии доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.