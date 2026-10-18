Баня сгорела ночью в одном из поселков Карелии, дом отстояли от огня

Пожар тушили в Пряжинском районе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Пожар в частной бане произошел поздно вечером в субботу, 17 октября, на улице Совхозная в поселке Пряжа.

В 22:42 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре. На место происшествия были направлены два дежурных караула – из поселков Пряжа и Матросы. Прибывшие огнеборцы обнаружили горение чердака на площади 12 квадратных метров.

Пожар потушили, конструкции разобрали, очаги возгорания пролили. Пострадавших нет, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседний жилой дом.



Спасатели также призвали жителей Карелии иметь в наличии исправный огнетушитель в домах и хозяйственных постройках.