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18 октября 2026
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Происшествия

Баня сгорела ночью в одном из поселков Карелии, дом отстояли от огня

Пожар тушили в Пряжинском районе
сгоревшая баня
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Пожар в частной бане произошел поздно вечером в субботу, 17 октября, на улице Совхозная в поселке Пряжа.

В 22:42 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре. На место происшествия были направлены два дежурных караула – из поселков Пряжа и Матросы. Прибывшие огнеборцы обнаружили горение чердака на площади 12 квадратных метров. 

Пожар потушили, конструкции разобрали, очаги возгорания пролили. Пострадавших нет, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседний жилой дом. 

Спасатели также призвали жителей Карелии иметь в наличии исправный огнетушитель в домах и хозяйственных постройках.

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