На место ночной трагедии в центре Петрозаводска жители несут цветы

На месте гибели сотрудников скорой в карельской столице появился стихийный мемориал

Фото: Скриншот видео компании «Ситилинк»

Петрозаводск скорбит по погибшим в страшной аварии сотрудникам скорой. Жители выражают соболезнования семьям погибших и их коллегам.

Как рассказали нашему порталу очевидцы, проезжавшие рядом с местом трагедии, горожане несут цветы на место гибели сотрудников скорой. Там появился стихийный мемориал.

Напомним, в аварии погиб Олег Геннадьевич Стусенко, который более 40 лет работал врачом-педиатром на петрозаводской станции скорой медицинской помощи. Доктора знали очень многие.

«Врач от Бога... настоящий большой профессионал! Он помогал спасать мне сына. Сотни и сотни детей спас этот великолепный врач и человек! Незаменим... Соболезнования родным и близким! Светлая память с огромной благодарностью от сотен детей и их родителей, которым он помог...», – написала одна из пользователей Сети.

Смертельное ДТП в Петрозаводске произошло ночью 17 октября, около 02:52 на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького. После столкновения иномарки и автомобиля скорой медицинской помощи водитель и работник скорой скончались на месте происшествия. Скорая спешила на вызов к 7-месячному ребёнку. На машине были включены сигналы, но это не помогло избежать трагедии. Момент аварии попал на запись с камер видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Remote video URL Видео компании «Ситилинк»

О погибших работниках скорой помощи подробно рассказал министр здравоохранения Карелии.