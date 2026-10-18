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18 октября 2026
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Происшествия

На место ночной трагедии в центре Петрозаводска жители несут цветы

На месте гибели сотрудников скорой в карельской столице появился стихийный мемориал
цветы на месте трагедии
Фото: Скриншот видео компании «Ситилинк» 

Петрозаводск скорбит по погибшим в страшной аварии сотрудникам скорой. Жители выражают соболезнования семьям погибших и их коллегам.

Как рассказали нашему порталу очевидцы, проезжавшие рядом с местом трагедии, горожане несут цветы на место гибели сотрудников скорой. Там появился стихийный мемориал. 

Напомним, в аварии погиб Олег Геннадьевич Стусенко, который более 40 лет работал врачом-педиатром на петрозаводской станции скорой медицинской помощи. Доктора знали очень многие. 

«Врач от Бога... настоящий большой профессионал! Он помогал спасать мне сына. Сотни и сотни детей спас этот великолепный врач и человек! Незаменим... Соболезнования родным и близким! Светлая память с огромной благодарностью от сотен детей и их родителей, которым он помог...», – написала одна из пользователей Сети.

Смертельное ДТП в Петрозаводске произошло ночью 17 октября, около 02:52 на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького. После столкновения иномарки и автомобиля скорой медицинской помощи водитель и работник скорой скончались на месте происшествия. Скорая спешила на вызов к 7-месячному ребёнку. На машине были включены сигналы, но это не помогло избежать трагедии. Момент аварии попал на запись с камер видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Видео компании «Ситилинк»  

О погибших работниках скорой помощи подробно рассказал министр здравоохранения Карелии. 

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Задержан водитель, совершивший ДТП в Петрозаводске

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