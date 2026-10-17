Министр Охлопков выразил соболезнования близким погибших в ДТП коллег

Сотрудники скорой погибли при исполнении долга

Фото со страницы Михаила Охлопкова

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей страничке в соцсети рассказал о работниках скорой помощи, погибших сегодня ночью в ДТП в Петрозаводске.

«Олег Геннадьевич Стусенко более 40 лет работал врачом-педиатром на петрозаводской станции скорой медицинской помощи. В 16 лет он окончил школу с золотой медалью и приехал в Ленинград, поступил в Ленинградский педиатрический медицинский институт. Его выбор был осознанный – педиатрия и только скорая помощь. Ещё будучи студентом четвертого курса, подрабатывал в Ленинграде на скорой, затем окончил институт с красным дипломом. По распределению приехал работать в Карелию. И здесь остался. Олег Геннадьевич любил рыбалку и собирать морошку. Ежегодно летом уезжал на несколько дней в отдалённый район Карелии и там отдыхал без связи, наедине с природой. Ещё он очень любил своих внуков. Внучка профессионально занимается бальным танцами, а внук – футболист. Олег Геннадьевич всегда радовался их успехам.

У него осталась супруга Галина Ивановна, дочь Надежда Васильевна и зять Дмитрий Сергеевич, а также внуки Алексей и Анастасия.

Александр Сергеевич Заляжный совсем недолго работал водителем на станции скорой помощи. Но уже успел заслужить уважение коллег. Он всегда готов был прийти на помощь. Александр Сергеевич весь отдавался семье. У него остались супруга Мария Викторовна и две дочери Милана и Анастасия.

Выражаю соболезнования родным и близким Олега Геннадьевича и Александра Сергеевича», – написал Охлопков.

Министр также отметил, что сотрудники скорой погибли при исполнении служебного долга: они ехали спасать ребенка.