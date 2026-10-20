Женщина унесла цветы со стихийного мемориала в центре Петрозаводска

Неоднозначный поступок жительницы карельской столицы подвергся критике в сети

Фото, видео: CityLink

В Петрозаводске женщина унесла цветы с места стихийного мемориала, возникшего на месте ДТП, в котором погибли двое сотрудников скорой помощи. Момент случившегося зафиксировала камера наблюдения компании CityLink.

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На кадрах видно, как горожанка, проходя мимо мемориала, увидела цветы и решила забрать их себе. Подняв один букет, она спокойно пошла дальше по своим делам. Поступок жительницы карельской столицы вызвал негодование у горожан. В сети люди не оценили такое поведение, отметив, правда, что женщина могла и не знать о трагедии.

Напомним, в ночь на 17 октября в Петрозаводске на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской столкнулись легковой автомобиль Kia и карета скорой помощи. В результате происшествия погибли опытный врач-педиатр Олег Стусенко и водитель Александр Заляжный. Они ехали на вызов к семимесячному малышу.

После случившегося петрозаводчане начали нести цветы к месту трагедии. Прощание с Олегом Стусенко проходит в карельской столице сегодня, 20 октября.