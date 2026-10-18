Пассажиров выпроводили из самолета в аэропорт ночевать вторые сутки

Пассажиры застряли в Шереметьево на вторую ночь

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В связи с временными ограничениями на использование московского воздушного пространства продолжаются задержки и отмены авиарейсов. О мытарствах пассажиров, которые в буквальном смысле застряли в столичной авиагавани, пишет канал BAZA.

Так, в Шереметьево пассажиров «проклятого» рейса Москва – Хургада выгнали из самолёта и отправили ночевать в аэропорт на вторые сутки. Это произошло в субботу, 17 октября.

После того как стюардесса упала в обморок в самолёте, людей попросили на выход. Объяснили это тем, что весь экипаж плохо себя чувствует. Негодующие пассажиры не хотели выходить – у многих сгорели брони в отелях и пропали билеты на стыковочные рейсы.

По данным источника, пресс-служба Шереметьево подтвердила, что рейс был полностью готов к вылету, но отправление пришлось отложить из-за недомогания одного из сотрудников Air Cairo. Поскольку у авиакомпании нет в России запасного экипажа, вылет перенесли на следующий день на воскресенье, 18 октября. Это сделано для безопасности пассажиров.

Позже в Шереметьево людей пообещали разместить в отеле с доставкой на организованном трансфере.

Ранее сообщалось о введении ограничений в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский».

