Масштабная атака БПЛА рядом с Карелией велась минувшей ночью

Над Ленобластью сбили 126 беспилотников

Фото сгенерировано Алиса AI

Ленобласть и Петербург этой ночью подверглись массированной атаке беспилотников: по количеству сбитых дронов и по ощущениям самих жителей – она оказалась самой мощной с лета.

За ночь над Ленобластью сбили 126 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Обломки повредили частный дом под Кировском, многоэтажку во Всеволожске и четыре автомобиля в Низино.

После ночной атаки беспилотников в Петербурге пожары возникли на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском и Красногвардейском районах, а также на нефтяном терминале. Из-за повреждения ЛЭП часть Петербурга осталась без электричества. По предварительной информации, пострадавших нет.



Из-за атаки частично перекрыты платная автомагистраль в Петербурге (ЗСД) и Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Работа аэропорта Пулково ограничена, также возможны перебои с мобильным интернетом.

Обновление в 08:08:

Как сообщил Александр Дрозденко, над Ленинградской области сбили 135 БПЛА. Зафиксировано падение обломков БПЛА на многоквартирный жилой дом в Гатчине. В Новоселье повреждено 55 припаркованных автомобилей. Электричество оперативно восстанавливают. В данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек.



Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы 4 человека – женщина и трое детей, все с симптомами отравления угарным газом при пожаре.