Соцфонд перейдет к двухэтапной индексации страховых пенсий россиян

Выплаты планируют повышать 1 февраля и 1 апреля

фото «Петрозаводск говорит»

Страховые пенсии россиян со следующего года начнут индексировать по-новому. В 2027 году страховые пенсии будут индексировать темпами выше инфляции и дважды в год, вместо одного повышения. Об этом рассказал глава Соцфонда РФ Сергей Чирков, представляя на думском комитете проект бюджета Соцфонда на будущий год.

Первая индексация запланирована на 1 февраля - страховые пенсии россиян планируют повысить на 6,8%, второе повышение ожидается 1 апреля, выплаты планируется увеличить еще на 3,3%.

Средняя ежемесячная выплата по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей. В годовом выражении прибавка будет сопоставима с дополнительной «тринадцатой пенсией» на уровне 28,8 тыс. рублей. Повышение затронет 37,5 миллионов человек.