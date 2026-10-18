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18 октября 2026
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Общество

Юные мультипликаторы Карелии отличились на международном фестивале

Студия мультипликации из Карелии получила высокое признание на «Киновертикали»
руководитель детской студии с дипломом
Фото: сообщество «Арт-студия «Домик света»

Новые вершины покоряет студия детской мультипликации из Эссойлы. 

Арт-студия  «Домик света» из посёлка Эссойла на  XIII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль» представила сразу два мультфильма – «Пугало» и «Упрямая жена». Оба вышли в финал.

Произведение об упрямой жене получило специальный приз в номинации «Анимация на свободную тему» . Автором работы стала Элина Ильина, а руководителю студии Олегу Обносову вручили Специальный диплом «За глубокую идею и её художественное воплощение». 

кадр из мультфильма

«Поздравляем Элину Ильину, Олега Обносова и всю команду «Домика света»! Отличная работа!» – поздравляют земляки победителей.

У студии из Эссойлы уже немало достижений, и эта награда – ещё одно подтверждение, что детский творческий подход и труд дают отличные результаты.

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