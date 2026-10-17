В карельском селе дети решили порадовать пап необычным сюрпризом

Второклашки школы в селе Ведлозеро нарисовали самых близких людей

Фото: Ольга Решетина

Юные художники взялись за краски и карандаши и нарисовали портреты пап. Вместо строгих портретов у ребят получились трогательные мини-истории. В ярких красках и наивных детских штрихах спрятано столько тепла и узнаваемых деталей, что каждый папа, глядя на рисунок, наверняка сразу поймет: это он!

«Мы очень надеемся, что папы действительно узнают себя и обязательно улыбнутся, когда увидят, какими их видят дети»,

– рассказывает преподаватель Ведлозерской школы Ольга Решетина.

Конечно, здесь нет академической точности, но есть кое-что поважнее – искренние детские чувства. Для каждого ребенка его папа — самый сильный, добрый, надежный и просто самый лучший на свете. Именно это ребятам и удалось перенести на бумагу.

Напомним, День отца в России отмечают в третье воскресенье октября. Этот молодой праздник (его официально учредили в 2021 году) – еще один прекрасный повод сказать спасибо главам семей за заботу, поддержку и тот надежный пример, который они подают своим детям.