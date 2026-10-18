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18 октября 2026
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Происшествия

Автомобиль и мотоцикл не поделили дорогу в Петрозаводске

Человек пострадал в дорожной аварии на Кукковке
машина скорой помощи
Фото: Петрозаводск говорит

Среди бела дня в карельской столице не разъехались легковой автомобиль и мотоцикл. ДТП произошло на Кукковке, стало известно из сводки МЧС Карелии.

В субботу, 17 октября, в 11:52 спасателям поступил сигнал о столкновении легкового автомобиля и мотоцикла на пересечении Вытегорского шоссе и Лыжной улицы. Пожарные были направлены на место аварии для оказания помощи и ликвидации последствий происшествия.

В ДТП пострадал один человек – кто, не уточняется. Ему оказали помощь.

Пожарные перенесли пострадавшего в автомобиль скорой помощи, а также смыли с дороги разлившееся топливо. 

Ранее сообщалось о жестком столкновении легковушек на Перевалке, там пострадали три человека.
 

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Три человека пострадали в ДТП в крупном районе Петрозаводска

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