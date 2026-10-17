Наше северное лето: променяли юг на Белое море

Как семья с тремя детьми отправилась на Север и влюбилась в него ещё сильнее

Текст и фото: Ольга Шаталова

Летом, как водится, тянет на море. Мы тоже собрали чемоданы, точнее рюкзаки. И нашей лёгкой на подъем семьёй, в которой уже два школьника-«начальника» и один пятилетка, отправились на курорт.

Правда, совсем не южный. Наша машина, загруженная по самую крышу, поехала к Белому морю.

Маршрут: север

Теперь наше лето — это север. Мы были на морских берегах в полном составе четвертый раз. Прежде ездили на пляжи под Беломорском и в Нильмогубу. Теперь — дальше, в Чалну. Маршрут новый, но море всё то же — Белое. Это одно из самых маленьких морей России, меньше только Азовское. Но по объему впечатлений оно бездонное. В этот раз море влюбило в себя ещё сильнее...

Стартовали из Петрозаводска. Дотошные сборы снаряжения и продуктов, очереди на заправку задержали выезд. Маршрут проходил через Медвежьегорск, где у нас был обед и любимое оз. Плотичье с экстремальной вышкой. Прыгнула вслед за детьми. Ночевали на 30 км от Чупы, съехав подальше от трассы. Есть стоянки и у дороги, но это громко и тревожно.

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Чем интересна Чупа?

В поселке городского типа Чупа оказались днём. Здесь классно и познавательно гулять. На горе стоит торжественный храм в честь Преподобного Варлаама Керетского (открыт не всегда, по расписанию служб). Построен он в 2002 году, но сейчас в строительных лесах, такой уж здесь климат.

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История кольского священника XVI века невероятно трагичная. На иконах он изображён с лодкой в руках и считается покровителем моряков и рыболовов на Севере.

Варлаам Керетский (в миру Василий) родился неподалёку, в селе Кереть в семье поморов. Он служил священником в городе Кола, имел семью. Но в порыве гнева и ревности, одолеваемый дьяволом, убил свою жену.

Епитимья, или наказание, было суровым. И, казалось бы, невыполнимым: Василий положил гроб с телом жены в лодку-карбас и ходил по бурному Белому морю. Непрестанно молился и грёб против ветра, пока тело супруги не истлело...

После знамения, что прощен, священник похоронил останки жены в Керети. Василий стал монахом с именем Варлаам. Жил в полном уединении на одном из островов Чупской губы Белого моря, скончался предположительно в 1590 году.

Эту историю до дрожи пронзительно передает Дмитрий Новиков в книге «Голомяное пламя». Обязательной к прочтению перед поездкой на север.

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Достопримечательность, мимо которой наша семья ихтиандров просто не могла проехать мимо — единственный в Карелии официальный пляж! С детской площадкой, лежаками, раздевалками и вышкой спасателя. Правда, по словам отдыхающих, в сезон не выделили деньги на спасателей. Предательская табличка «Запрещено» поселилась и в этом местечке. Мы, конечно, нырнули, чтоб поприветствовать море.

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У местных, кстати, не встаёт вопрос, тёплая ли вода. Было бы солнце, купаются все: и внуки, и бабушки.





Понравилось нам и на другом пляже на полуострове Медвежка, чуть поодаль, где в давние легендарные времена (до 2017 года) проходил таинственный фестиваль «Белый шум». Сейчас он трансформировался в формат пленэров и выездных мастерских. А прежде «пошуметь» съезжались хиппи со всей страны.

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Деревянные арт-объекты ветшают, но бетонная сцена стоит, на ней греются продрогшие подростки. Сюда стекаются любители дикого туризма, кто-то стоит с палатками. Но место слишком проходное и шумное, чтобы здесь жить в походных условиях.

«Валитов камень»

Частный историко-геологический музей «Валитов камень» был создан местными энтузиастами и работает с 2016 года. Здесь собраны уникальные минералы Беломорья, предметы, рассказывающие историю освоения Северного побережья. Экспонаты сюда привозят экспонаты все, кому не безразлично.

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По легенде, валитов камень — это валун из средневековых северных преданий. Он связан с именем карельского предводителя Валита . По легенде могучий предводитель Валит (с карельского — «избранный») после победы над норвежцами установил памятный валун. Около него выросло Валитово городище. Исследователи считают, камень этот можно увидеть на мысе Мортенснес в Норвегии.

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На витринах простенького музея коллекция минералов, которые добывали в Беломорье: белый и розовый кварц, аметисты, полевой шпат... Интересно увидеть слюдяное «стекло», размером со среднее зеркало. Маленькими кусками слюды (другое название мусковит) у нас вся машина завалена, их легко найти повсюду. На окне музея подвешен большой цельный кусок, он создаёт эффект ретро-фотографий. Сейчас это экспонат для эффекта, а в XVI-XVIII веках такими были окна в домах, каретах. Даже в фонари вставляли прочную экономичную слюду. Позже слюду использовали в промышленности.

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Смотрительница рассказала также, что старообрядческие кресты и складни находят на похоронных островах поблизости яхтсмены и отдают безвозмездно сюда, также и монеты.

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— Почему у вас так много Лениных? — резонно спросили мы, пытаясь сосчитать все облупившейся бюсты и портреты.

— В советские годы поселок расцвёл. Из приморского селения он превратился в промышленный центр, — поделилась экскурсовод. — Здесь шла добыча минералов и слюды, работали лесопункт, рыбный колхоз... Поэтому местные жители благодарны вождю.

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Вход в музей свободный, но трудно удержаться, чтобы не купить подвеску или коллекцию отшлифованных камней на память и в благодарность за экскурсию.

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Выходим на воду

Из Чупы (до которой всего 580 км от Петрозаводска) поехали 40 км по грунту в посёлок Чкаловский. Здесь на турбазе, специализирующейся на дайвинге и платной рыбалке, можно оставить машину на платной парковке. Также хозяин выручил нас с арендой детских спасжилетов, которые мы забыли дома.

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В поселке, кстати, можно набрать воду на колонке. В море едешь, надо позаботиться о пресной воде: родники не на каждом острове и доступны только в отлив.

На турбазе можно заказать заброску на острова: чем дальше, тем дороже. Мы, вдоль многочисленных островов, так и не увидев открытое море, своим ходом доехали до самого популярного — Оленьего, с родником и карьером. На соседние острова собирать ягоды и ловить рыбу ездили налегке...

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Обитаемый остров

Стоянка наша оказалась «проходным двором», мимо неё проложены тропинки вдоль острова, также проходит фарватер катеров, которые ночами возили закутанных в зимние куртки мужиков на рыбалку на треску в открытое море.

Туристов в сезон много, они гуляют по острову в поисках открытий и пресной воды. Находок здесь немало: в XX веке на Оленьем добывали слюду, которую использовали для промышленности, а также пегматиты и габбро-норит.

О временах каменных ломок напоминает глубокий карьер, затопленный грунтовой водой, с отвесными скалами.

Стоянки на Оленьем чистые, это праздник для глаз. На центральной у карьера висит баннер, что здесь прошла экологическая акция «Чистая Кереть». Когда чисто — мусорить не захочется.

Несмотря на кипучую жизнь людей и зверей на острове (у здешней природы программа — успеть всё за пару месяцев до новой спячки), мы так уставали за день, что ни болтовня соседей, ни размеренный треск моторов не мешал, да и взбалмошные птицы уравновешивали его. Даже ночные визиты зайца на стоянку и шуршание мышей не тревожило. Не жизнь — морской санаторий.

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Море было щедрым

На весь год до следующего путешествия впечатлений и гостинцев хватит. Мы нашли новые места. Узнали о каменной истории края в музее. Дети завели себе личный аквариум в углублении скалы, где поселили морских звёзд

— Это Хромоножка, это Лапочка, — перечисляла Таня.

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Конечно, насобирали вёдра черники, как без запасов возвращаться с северного клондайка! Дети растут, объёмы заготовок тоже.

Муж душу отвёл на рыбалке. Уж если он поймал неизвестную рыбу-пинагора (жирный, красный, чудной), то нам каждая камбала-песчанка за праздник была. Насобирали с Пашей мидий на отливе. Просто от водорослей отрываешь — и в котелок, варить в морской воде, пока не раскроются. Говорят, здесь они самые полезные — каждый моллюск всё море в себя впитал.

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Дикий поход стремительно превратился в гастрономический. С деликатесами: черничные торты-десерты, грибной суп на обед и печень трески с мидиями на ужин. Пусть не при свечах, но при костре.

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Русалочка

Поняла, зачем каждый день в течение года преодолевая себя залезала в холодный душ. Вот он, час (пятиминутка) триумфа — мне классно в северной морской воде. Плыть наперегонки с медузами размером с астраханский арбуз. Подсматривать за редкими рыбёшками. Дрожать потом всем телом.

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Однажды перед баней решила заплыть подальше от острова. Замёрзнуть как следует. Очки запотели. Гребу, сколько сил есть. Сняла очки, оглядываюсь — я на месте и потихоньку смещаюсь всё дальше от стоянки. Сообразила: в центре пролива нехилое течение, и меня сносит! Дети с берега кричат... Мама в русалку играет. Солёный пар после того, как выплыла наконец на домашние скалы, был кстати!

Мы счастливцы — поймали самую жаркую неделю лета. Ни разу не вешали тент и лихо прыгали по пять раз на дню в воду. Потом некоторые растрепанные дикари чесались и ёрзали по ночам в спальниках —до того просолились. На это была баня! И вода из родника и карьера по соседству.

Мы другие

Кстати, мы с будущим мужем ходили речку Кереть на катамаранах лет 13 назад. Не было у нас тогда трёх голодных пассажиров, а была весёлая группа студентов (тоже голодных, естественно). Мы все вместе наслаждались финалом тура, когда выходили из реки в море. Считали звезды, не на небе — ночи-то белые, а на скалах.

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И вот вернулись. На старые новые места. Море по-прежнему мудрое и холодное. Мы совершенно другие.

