Умер 40-летний боксер Денис Бойцов – его звали «русский Тайсон»

Умер спортсмен Денис Бойцов, считавшийся «русским Тайсоном». Он не знал поражений почти десять лет. Боксеру было 40 лет.
О смерти Бойцова сообщил Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области. Спортсмен был одним из перспективных тяжеловесов начала 2010-х годов. Однако в 2015 году произошла страшная трагедия, и карьера спортсмена резко оборвалась. Бойцов получил тяжелые травмы головы и рук в Берлине – боксера нашли без сознания в метро. Реабилитация растянулась на годы: сначала в Германии, затем в России.
«Из-за тяжести повреждений у Дениса остались серьезные последствия: он не мог ходить и говорить. Путь к выздоровлению был долгим и трудным, он не сдавался до последнего, но судьба распорядилась иначе»,
– написали в Сети.