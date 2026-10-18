Умер 40-летний боксер Денис Бойцов – его звали «русский Тайсон»

Перспективного тяжеловеса не могли победить 10 лет

Фото: Паблик Центра физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области

Умер спортсмен Денис Бойцов, считавшийся «русским Тайсоном». Он не знал поражений почти десять лет. Боксеру было 40 лет.

О смерти Бойцова сообщил Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области. Спортсмен был одним из перспективных тяжеловесов начала 2010-х годов. Однако в 2015 году произошла страшная трагедия, и карьера спортсмена резко оборвалась. Бойцов получил тяжелые травмы головы и рук в Берлине – боксера нашли без сознания в метро. Реабилитация растянулась на годы: сначала в Германии, затем в России.

«Из-за тяжести повреждений у Дениса остались серьезные последствия: он не мог ходить и говорить. Путь к выздоровлению был долгим и трудным, он не сдавался до последнего, но судьба распорядилась иначе»,

– написали в Сети.