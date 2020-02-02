Свидетель в суде рассказал о тесных связях Худилайнена и Чичина 

В Медвежьегорске при полном зале слушателей продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора ООО «Кольское ДРСУ» Юрия Гугалинского. Руководителю дорожного предприятия инкриминируется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Несмотря на то, что состоялось несколько судебных заседаний, интерес к процессу со стороны жителей Медвежьегорска не ослабевает. Кольское ДРСУ для небольшого карельского города — одно из немногих крупных, по меркам Медгоры, предприятий, где есть работа и, что особенно важно, регулярно выплачивается зарплата.

На январских заседаниях доказательства по дело представляла сторона гособвинения. Бывший директор Петрозаводского ДРСУ Владимир Чепарев, проходящий по делу как свидетель обвинения, дал в суде сенсационные показания. Судя по его словам, связь между питерской компанией ООО «Ремстройкомплект» и бывшим губернатором Карелии Александром Худилайненом была даже более тесной, чем об этом говорили в рамках уголовных дел против фактического владельца Ремстройкомплекта Игоря Чичина, бывшего руководителя карельского Управтодора Алексея Никитина и его зама Игоря Новокшонова.

Александр Худилайнен был тем человеком, благодаря содействию которого в Карелии появилась компания "Ремстройкомплект", а «проверенные» люди получили ключевые должности в госструктурах, контролирующих дорожную отрасль. Без этого успех грандиозной дорожной аферы, похоронившей и ГУП РК «Мост», и немало карельских ДРСУ, был бы просто невозможен.

История уголовного преследования Юрия Гугалинского напрямую связана с ООО «Ремстройкомплект» и аффилированной с ним фирмой-прокладкой ООО «Служба заказчика». Для того чтобы содержание дорог передать нужной компании, в Карелии были изменены условия аукциона таким образом, что выиграть его могло только крупное предприятие. Так в статусе генерального подрядчика в Карелии появилась компания "Ремстройкомплект", а карельские дорожные предприятия вынуждены были довольствоваться договорами субподряда. При этом карельские дорожники попали под мощный прессинг "Ремстройкомплекта" и "Службы заказчика", которые при «сопровождении» административного ресурса добивались подписания кабальных для карельских предприятий договоров. Фактически речь шла о том, что 10-30% средств за выполненные карельскими предприятиями работы у них пытались забрать.

Суть обвинений против Гугалинского заключается в том, что он, чтобы не обанкротить Кольское ДРСУ, подписал несколько «липовых» договоров со Службой заказчика. Согласно договорам, ДРСУ якобы арендовало у Службы заказчика технику вместе с экипажем и платило за это деньги. В реальности работы выполняло Кольское ДРСУ на своей технике и собственными силами. С помощью подобных договорных отношений ООО «Служба заказчика» незаконно с января 2016-го по апрель 2017 года получило от ДРСУ 8,7 миллиона рублей.

Бывший директор Петрозаводского ДРСУ рассказал в красках, как «ломали» руководителей карельских предприятий.

- Нас в то время комитет по дорожному хозяйству обязывал заключать договоры субподряда на содержание дорог со "Службой заказчика"… "Служба заказчика" нас вынуждала подписывать договоры, которые для нас были неприемлемы. Они диктовали свои цены. Стоимость работ была занижена на 20-30%. Их защищал тогдашний глава Карелии Худилайнен. Я не подписывал, за что был уволен в феврале 2016 года по распоряжению главы Республики Карелия Худилайнена,

- сказал Владимир Чепарев.

Он вспомнил подробности своего увольнения:

- Позвонили, чтобы я явился в комитет дорожного хозяйства, чтобы подписать какую-то бумажку.

В тот день Чепарев был занят и предложил встретиться на следующий день. При этом трудовой договор у него был подписан с госкомимуществом РК. Утром к директору Петрозаводского ДРСУ приехала сотрудница комитета по дорожному хозяйству и привезла распоряжение госкомимущества о его увольнении.

Старший помощник прокурора Медвежьегорского района Елена Дружинина долго допытывалась у свидетеля о причинах его увольнения.

- Просто уволить. Никакого обоснования нет, - утверждал Владимир Чепарев.

Парадоксально, но буквально за три дня до увольнения с Владимиром Чепаревым был заключен новый контракт сроком на три года.

Директором Петрозаводского ДРСУ, рассказал свидетель, был назначен родной брат жены Чичина.

Владимир Чепарев рассказал, что все карельские ДРСУ работали на своей технике, так как у "Службы заказчика" ее просто не было.

- Нас заставляли, обязывали, потому что нас никто не мог в то время защитить, потому что глава республики всем руководил, - сказал свидетель.

С Чичиным свидетель лично знаком не был, но оказался осведомлен о его связях с Худилайненом:

- Худилайнен был связан, потому что сын Худилайнена работал в этой фирме у Чичина.

С директором ООО «Служба заказчика» Сергеем Салуевым у Владимира Чепарева произошел резкий разговор:

- Я с ним дважды встречался. Я ему лично сказал, что я с ним работать не буду, потому что вор должен сидеть в тюрьме, а не руководить здесь в Карелии. И он ушел.

Чепарев пояснил, что Служба заказчика чуть ли не на полгода задерживала оплату проведенных Петрозаводским ДРСУ работ. Фирма отказывалась принимать акты выполненных работ, предлагая документы с заниженными объемами. На момент своего увольнения, рассказал Чепарев, "Служба заказчика" задолжала ДРСУ за 2015 год порядка 40 миллионов рублей.

Свидетель принес в суд целую подборку различных обращений, с которыми он и другие директора ДРСУ обращались в различные властные структуры и правоохранительные органы. В частности, о возможных хищениях денежных средств со стороны компании "Ремстройкомплект" была проинформирована прокуратура Карелии, откуда затем, по просьбе руководителей дорожных предприятий, было направлено соответствующее письмо в МВД РК. Неоднократно обращения направлялись Худилайнену, тогдашнему руководителю комитета по дорожному хозяйству Дроздову, председателю комитета по транспорту Жадановскому, председателю госкомимущества Косареву, руководителю Управтодора Никитину. Свидетель подтвердил, что под этими обращениями стоит подпись Гугалинского. Правда, никакой реакции руководители карельских предприятий так и не дождались. На них, по словам бывшего директора Петрозаводского ДРСУ, продолжали оказывать давление, вынуждая заключать кабальные договоры.

Чепарев, который в дорожной отрасли отработал больше 40 лет, рассказал о том, что произошло с Медвежьегорским ДРСУ, которое входило в ГУП РК «Мост». По его словам, после того как руководителем госпредприятия был назначен Игорь Шарапов, для ДРСУ начались тяжелые времена. Под «замес» попало и Медвежьегорское ДРСУ, которого уже не существует.

- Всю дорожно-строительную технику, которая была в ДРСУ в рабочем, хорошем состоянии, увезли в Петрозаводск и сдали в металлолом,

- рассказал свидетель.

Здания Медвежьегорского ДРСУ брошены, а на территории предприятия появился склад металлолома под открытым небом.

Сегодня медвежьегорское предприятие, которое ушло на дно вместе с ГУП РК «Мост», представляет печальное зрелище. Выбитые окна, сиротливое разрушающееся здание, строительный хлам, запорошенная снегом площадка, в центре которой мужчина одиноко резал болгаркой металлические «останки». Всего этого можно было бы избежать. С каждым новым уголовным делом, которое доходит до суда, история краха дорожных предприятий республики обрастает новыми подробностями. От этих подробностей становится не по себе.

Ведь, говоря прямо и откровенно, разворовывание бюджетных средств и уничтожение государственных предприятий происходило нагло, открыто, на глазах у полиции, прокуратуры и ФСБ. В нечистоплотности реализуемой схемы мало кто сомневался. Об этом открыто говорили директора ДРСУ, председатель отраслевого профсоюза, схемы увода денег расписывались в журналистских статьях, но до поры до времени те, кто был обязан следить за соблюдением законности, интеллигентно наблюдали за происходящей вакханалией. И только после того, как глава РК вынужден был уйти в отставку, все наконец-то «проснулись». Причем пробуждение оказалось настолько пылким, что запоздалый дамоклов меч теперь грозит обрушиться на тех отчаянных людей, кто, вопреки административному напору, пытался не позволить окончательно разворовать государственную собственность.

Почему именно это лично для меня кажется важным? Только потому, что пока это не изменится, у нас "день сурка" будет продолжаться бесконечно.

Антонина Кябелева