В Медгоре в переполненном зале начался суд над директором ДРСУ

26 декабря в Медвежьегорском районном суде начался процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении генерального директора ООО «Кольское ДРСУ» Юрия Гугалинского. Руководитель дорожного предприятия обвиняется по ч. 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Поддержать подсудимого пришли около трех десятков человек, в основном его коллеги по работе. Обвинительное заключение старший помощник прокурора Медвежьегорского района Елена Дружинина читала в переполненном зале в гробовой тишине. Судья Игорь Писанчин, предупредивший слушателей о правилах поведения в зале суда, волновался напрасно.

Присутствовавшие вели себя почти идеально, они словно оцепенели. Из полуоткрытого окна разве что доносились звуки соскребаемого дворником с тротуара снега. В отличие от Петрозаводска, в Медвежьегорске зима началась по расписанию.

Перед началом заседания

Уголовное дело против директора Кольского ДРСУ с самого начала приобрело абсурдно-нелепый оттенок. В защиту Гугалинского выступил глава РК Артур Парфенчиков, который официально обратился к руководитель карельского Следкома с просьбой прекратить уголовное преследование. Но оно все же дошло до суда.

История уголовного преследования Юрия Гугалинсткого напрямую связана со скандально известной питерской компанией ООО «Ремстройкомплект», которая появилась в Карелии при поддержке бывшего губернатора Александра Худилайнена. За несколько лет работы компании Ремстройкомплект в Карелии дорожная отрасль республики оказалось на грани краха.

Условия аукциона были составлены так, что никто из карельских предприятий просто не мог его выиграть. Компания Ремстройкомплект превратилась в единственного генподрядчика на работы по содержанию автомобильных дорог Карелии и могла диктовать свои условия. Часто «людоедские». Кольское ДРСУ - одно из немногих предприятий, которому удалось остаться «в живых», когда другие ломались и банкротились.

Кольское ДРСУ

Успех грандиозной дорожной аферы, которая похоронила ГУП РК «Мост» и ряд карельских ДРСУ, был бы невозможен, если бы не активное содействие в расстановке «своих людей» на посты в Управтодоре РК со стороны Александра Худилайнена.

Бывший руководитель Управления автомобильных дорог РК Алексей Никитин, его заместитель Игорь Новокшонов получили реальные сроки. В Петрозаводском горсуде приостановлен процесс над фактическим владельцем ООО «Ремстройкомплект» Игорем Чичиным из-за его состояния здоровья.

Но очевидно, что именно эти люди активно управляли процессами, выкачивая деньги из дорожной отрасли республики.

Руководители карельских ДРСУ проводили пресс-конференции, встречались с Худилайненом и его подчиненными, рассказывали о происходящем сотрудникам полиции, прокуратуры и ФСБ, прося вмешаться и навести порядок. Они утверждали, что компания Ремстройкомплект и созданная ею фирма-прокладка ООО «Служба заказчика» занимаются приписками, заставляют директоров ДРСУ подписывать договоры на кабальных условиях, а в случае отказа просто не перечисляют деньги за выполненные работы. Тогда их обращения уперлись в глухую стену молчания и нежелания вмешиваться. Сейчас совсем другое дело.

Елена Дружинина подробно раскрыла механизм вывода денег из Кольского ДРСУ. Собственно говоря, уголовное дело состоит из рассказа о том, как ООО «Служба заказчика» выкачивала деньги из карельского предприятия.

Первый «липовый» договор между Кольским ДРСУ и Службой заказчика датируется январем 2016 года. Договоры составлялись на один месяц. Согласно документу, ДРСУ якобы арендовало у Службы заказчика технику вместе с экипажем, и платила за это деньги. В реальности никакой техники у Службы заказчика никто не арендовал, а экипажа в глаза не видел. Все работы карельское предприятие выполняло самостоятельно. К тому времени Служба заказчика задолжала Кольскому ДРСУ за выполненные работы. С помощью фиктивных документов образовавшийся долг частично гасился взаимозачетами.

Суммы месяц от месяца варьировали от 483 тыс до 1,8 млн рублей. Всего, по версии следствия, на основании мнимых договоров с января 2016 по апрель 2017 года ООО «Служба заказчика» получило от Кольского ДРСУ 8,7 млн рублей.

Прокурор оценила эту сумму как материальный ущерб, который Юрий Гугалинский нанес Кольскому ДРСУ.

Ни копейки, как явствует из обвинительного заключения, Юрий Гугалинский себе не взял. Следствие не нашло ни единственного факта, свидетельствующего о том, что директор ДРСУ получил какое-то вознаграждение от Ремстройкомплекта или Службы заказчика. Кроме странной фразы, что директор «распорядился деньгами как своими собственными», на эту тему нет ни слова. А хотелось бы найти мотив.

Где же тот «единый сформировавшийся умысел», о которым твердит следствие? Знаете, как объясняется в обвинительном заключении то, что Гугалинский согласился на заключение этих договоров? Не угадаете: страхом быть уволенным, стремлением угодить ООО «Служба заказчика» и «заручиться поддержкой» руководителей фирмы. Что называется, комментарии излишни.

Гособвинение на полном серьезе пытается внушить, что человек, заявлявший во всеуслышание, что Ремстройкомплект и Служба заказчика открыто грабят дорожные предприятия республики, одновременно очень боялся быть уволенным и старался заручиться их поддержкой. Увы, ничего более весомого прокурор в суде не представила.

Юрий Гугалинский вину не признает. Показания он согласился дать после того, как свои доказательства представит сторона обвинения.

Показательным стал допрос потерпевшего – начальника отдела министерства имущественных и земельных отношений РК Павла Горошнева. Он сказал, что министерство не имеет никаких претензий к Гугалинскому и не считает, что министерству был причинен ущерб.

- Имущества Республики Карелия в данном обществе нет, потому как это имущество, как и уставной капитал, является собственностью предприятия, - объяснил Горошнев.

Подобная позиция Елене Дружининой не понравилась. Она попыталась добиться признания ущерба, но Павел Горошнев твердо стоял на своем:

- Ущерб министерству имущественных и земельных отношений не причинялся.

Эту фразу в разных вариациях ему пришлось повторить еще несколько раз. Дошло до того, что прокурор усомнилась, надлежащий ли он представитель. Павлу Горошневу пришлось напомнить, что доверенность на представление интересов ведомства в суде ему дал лично министр.

В обвинительном заключении была фраза о том, что своими действиями Юрий Гугалинский подорвал репутацию министерства имущественных и земельных отношений. Елена Аскерова, адвокат подсудимого, пыталась выяснить, в чем выразился этот репутационный «подрыв».

По словам Горошнева, ему об этом ничего не известно. Представитель министерства заметил только, что Кольское ДРСУ работает с прибылью, и он не припомнит, чтобы предприятие когда-то находилось в предбанкротном состоянии.

Процесс обещает быть интересным. Следующее заседание состоится в январе 2020 года.

Нам удалось взять небольшой комментарий у Юрия Гугалинского, который не стал скрывать, что и для него, и для других директоров, которым удалось сохранить ДРСУ, уголовное дело стало шоком:

- Мы, честно говоря, думали, что нам благодарность объявят, а получили уголовное дело. Ведь многие предприятия тогда развалились. ГУП РК «Мост» уже нет, Костомукшского ДРСУ нет, у соседнего – Медвежьегорского ДРСУ даже ворота сняты. Получилось, кто работал втихаря, не жаловался на Ремстройкомплект, на Службу заказчика, для тех все гладко. А те, кто ходил по инстанциям, обращался в правоохранительные органы, теперь оказались под угрозой уголовного преследования. Выходит, что показания, которые мы давали, чтобы изменить ситуацию, обернулись против нас.

Существуют уголовные дела, которые выходят за рамки законодательства. Их особенность в том, что они обнажают обычно скрытые социальные связи, выпячивают истинные, не предназначенные для публично-всенародного употребления «правила игры», по которым нас порой заставляют жить. Заставляют, даже если мы сопротивляемся. Так как правила эти не подчиняются ни нравственным, ни юридическим законам, то итог бывает неожиданным: преступники получают ордена, а жертвы – сроки.

Мне кажется, что уголовное дело в отношении Юрия Гугалинского – из этой серии. Тем важнее, чтобы процесс в Медвежьегорске оставался в зоне повышенного общественного внимания.