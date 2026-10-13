20 лет добрых дел: кто такие волонтеры при центре «Попечение»

Социальный центр при Екатерининской церкви отмечает юбилей

фото: Петрозаводск говорит

Центр «Попечение», созданный при Екатерининском храме известным правозащитником Александром Гезаловым в Петрозаводске, отмечает 20-летие. Главный ресурс любой общественной организации — это люди. В центре «Попечение» сложилась своя команда добровольцев. Там помогают волонтеры, для которых добрые дела — это образ жизни. Кто-то радуется от того, что может помочь нуждающимся, кто-то находит в этом утешение и покой.

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Сейчас в «Попечении» несколько направлений работы: бездомные люди, одинокие пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи, люди, которые находятся в тюрьме, а также пациенты паллиативного центра. Для каждого направления работы находятся неравнодушные помощники. Но это не только волонтеры, а также и те, кто собирает вещи, продукты, подарки и приносит это все в центр, участвуют и организуют акции на работе, в детских садах и школах. Спасибо вам всем!

А среди волонтеров центра «Попечение» есть наши коллеги из редакции «Ники плюс»: оператор Евгений Евдокимов и журналист Марина Бедорфас.