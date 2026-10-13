У россиян портится кредитная история из-за проблем с кредитками

Деньги с кредитки могут удержать в счет уплаты налогов

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О возникших у россиян проблемах с погашением кредиток пишет издание Lenta.Ru.

Россияне стали чаще жаловаться на трудности с погашением кредитных карт – их невозможно погасить из-за налоговых долгов. Подобные проблемы появились с весны этого года. Отмечается, что при пополнении карты деньги или замораживаются, или мгновенно списываются в счет налоговой задолженности. Из-за этого появляются просрочки по кредитке и начисляются проценты.

В налоговой отметили, что это законный порядок списания: долги по налогам считаются более приоритетным обязательством, чем платежи по кредиткам. Именно поэтому банки блокируют пополнение кредитной карты из-за налоговой задолженности.