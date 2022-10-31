Передел «мусорного рынка» в Карелии вступил в завершающую стадию

Текст и фото: Антонина Кябелева

31 октября завершается подача заявок на участие в аукционе по погрузке, транспортировке и передаче твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории сразу нескольких карельских городов и районов – Петрозаводск, Костомукша, Прионежский, Сегежский, Кондопожский, Пудожский, Беломорский, Медвежьегорский, Муезерский, Калевальский, Лоухский, Кемский, Пряжинский районы. Аукцион проводит ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО). Контракты на вывоз мусора предполагается заключить с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Речь идет о том, какие организации получат право на сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов на ближайшие два года. Самое страшное, что, судя по документации, местные предприятия, скорее всего, окажутся за бортом проводимых торгов.

Сам региональный оператор не может подмять под себя всю республику. Полтора года назад Алексей Щепин, который тогда занимал должность министра природных ресурсов и экологии Карелии, утверждал на пресс-конференции, что региональный оператор имеет право самостоятельно обслуживать 50% рынка ТКО. Тем самым он тогда поддержал желание регионального оператора самостоятельно работать на карельском рынке.

Еще в 2021 году было ясно, что региональный оператор, одним из двух учредителей которого является скандально известная компания ООО «МЦЕ Инвест Рус», намерен потеснить местные предприятия.

Интересно, что сейчас эти ограничения трактуются несколько иначе. Как разъяснил региональный оператор, если на определенной территории образуется более 50 процентов отходов, а такой территорией в Карелии является только Петрозаводск, то региональный оператор обязан провести торги и не в праве быть единственным перевозчиком. Согласитесь, это уже совсем другой сценарий. Причем более грамотную трактовку законодательства предоставил региональный оператор, который точно повторил то, что изложено в постановлении правительства РФ от 3 ноября 2016 года. Другими словами, именно на территории Петрозаводска КЭО не имеет право полностью монополизировать рынок ТКО.

Но это, как говорится, только преамбула. Анализ конкурсной документации приводит к неутешительному выводу. Карельские предприятия, которые сегодня занимаются сбором и вывозом твердых бытовых отходов, могут с 2023 года остаться без работы. По условиям проведения аукционов, они просто не смогут в нем участвовать.

В предложенных лотах на сбор мусора включено дополнительное условие, которое для большинства карельских предприятий, работающих в сфере обращения ТКО, становится непреодолимым препятствием. У них не то чтобы мало шансов выиграть конкурс, они в нем просто не смогут участвовать.

В качестве дополнительного требования указано, что участник аукциона должен иметь уже завершенный контракт, причем он должен быть исполнен «в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта».

Попросту говоря, компания, которая желает поучаствовать в конкурсе, должна иметь исполненный контракт в данной сфере. Причем в последние три года. В этом и состоит фокус.

В Карелии региональный оператор заключил контракты с карельскими предприятиями на транспортировку ТКО сначала в 2018 году. Контракты были исполнены, но так как это было больше четырех лет назад, то их к делу, то есть к аукциону, не пришьешь.

Следующие контракты были заключены на четыре года с 2019 год по 2022 год включительно. Эти контракты действуют до 31 декабря 2022 года, а значит, их никак нельзя считать завершенными. Фактически это означает, что ни муниципальное предприятия «Автоспецтранс», ни ООО «Апрель», ни ООО «Экосервис», которые работают на территории Петрозаводска, в нынешних аукционах не смогут участвовать, так как не соответствуют предъявляемым к участникам требованиям.

Мне удалось связаться по телефону с генеральным директором ООО «КЭО» Павлом Дегтяревым. Я искренне хотела понять: осознает ли Дегтярев, что объявленный КЭО аукцион фактически лишает с 2023 года работы сразу несколько предприятий республики, которые, скорее всего, вынуждены будут либо закрыться, либо существенно сократить штат сотрудников.

Павел Дегтярев не выразил желания обсуждать эту тему. Единственное, он сказал, что все сделано в соответствии с федеральным законодательством:

«Это федеральные законы, которые мы соблюдаем. Это не законы КЭО, не пожелания КЭО. КЭО к этому отношения не имеет».

Дегтярев добавил: «Если мы сделали что-то не так, неправильно, неверно, с точки зрения правоохранительных органов, федеральной антимонопольной службы, пожалуйста, получите у них комментарий, пускай они проводят проверки».

Распространенная в нашей стране «мантра» о том, что все сделано в соответствии с федеральным законодательством, хороша тем, что ее можно хотя бы попытаться проверить.

В 2021-2022 годах произошли некоторые изменения законодательства в сфере организации закупок. Если цена контракта составляет больше 20 миллионов рублей, то заказчик устанавливает дополнительные условия: за последние три года должен быть исполненный контракт, а стоимость исполненных обязательств должна составлять не менее 20 процентов начальной цены контракта. Да, действительно, такое требование в законодательстве появилось, и оно было включено в документацию аукционов, начальная цена которых значительно превышает планку в 20 миллионов рублей.

Казалось бы, все верно, и региональный оператор не сам придумал правила, с помощью которых можно «бортануть» местные предприятия, специализирующиеся на транспортировке ТКО. Но, как правильно замечено, дьявол в деталях. В законодательстве говорится, что перечень организаций, которые подпадают под действие этих дополнительных требований, устанавливается правительством Российской Федерации.

И такое постановление существует. Оно датировано 19 декабря 2021 года (№ 2571). Если посмотреть этот документ в «свежей» редакции от 5 августа 2022 года, то мы без труда найдем список организаций, к которым должны предъявляться дополнительные требования. Он довольно внушительный. В него вошли организации и предприятия, занимающиеся сохранением и реставрацией объектов культурного наследия, работами по реконструкции, ремонту, сносу объектов капитального строительства, строительству и реконструкции автодорог, предоставлением услуг общественного питания для школ, больниц, социальных объектов.

Но ни слова нет об организациях, осуществляющих транспортировку твердых коммунальных отходов!

Если, конечно, в КЭО не намерены заняться транспортировкой ядерных материалов и радиоактивных отходов. К предприятиям, которые перемещают радиоактивные вещества, федеральное законодательство требует предъявлять дополнительные требования. Но когда речь идет о твердых коммунальных отходах, законодательство безмолвствует. В перечне, установленном российским правительством, ничего не сказано о транспортировке ТКО.

Что же получается? КЭО допустил включение в документацию избыточных требований, которые позволяют оставить без работы местные предприятия? Здесь я полностью согласна с Павлом Дегтяревым, что плотно заняться этим должны правоохранительные органы и антимонопольная служба! Прошу считать эту публикацию официальным заявлением в правохранительные органы.

Тем временем остается еще один вопрос: кому выгодно очистить карельский рынок от местных предприятий, и кто придет им на смену? К сожалению, точного ответа нет, а есть только догадки.

В мае 2022 года произошли изменения в составе учредителей ООО «МЦЕ Инвест Рус». Согласно открытым данным, появился новый учредитель Эльдерханов Турпал-Али Бисланович с долей в уставном капитале 31%. Этот гражданин, опять же судя по открытым данным, ранее не руководил предприятиями и не был замечен в качестве учредителей компаний в нашей стране.

Среди учредителей ООО «МЦЕ Инвест Рус» значатся гендиректор общества Владимир Кванин (2%), Георгий Иванов (51%), иностранная компания ООО «МЦЕ Инвест Интернешнл» (16%). Дела у МЦЕ Инвест Рус идут не блестяще. За 2021 год компания показала убыток в 50 миллионов рублей. Напомним, ООО «МЦЕ Инвест Рус» получило контроль над региональным оператором в начале 2021 года, благодаря проведению весьма сомнительного конкурса.

Существует несколько версий происходящего, которые высказывают те, кто погружен в перипетии «мусорного рынка» Карелии. Самая распространенная среди них заключается в том, что карельским рынком заинтересовался некий инвестор из Москвы, ради которого теперь проводят «зачистку» от местных предприятий. Появлении в составе учредителей новой фигуры связывают с возникновением серьезного интересанта.

В подобные версии охотно верится. Достаточно вспомнить, как при губернаторе Александре Худилайнене перекраивался в угоду питерской компании местный рынок дорожных работ. Тогда фактически были уничтожены большинство карельских ДРСУ. Выжили единицы. Да и то только потому, что сменился губернатор.

Печально, если аналогичные процессы запущены в области сбора мусора. Буквально на днях будут известны результаты аукционов и названы победители. Тогда можно будет более точно сказать, кто конкретно стоит за переделом рынка. Правда, карельским предприятиям, которых, кажется, уже «приговорили», от этого будет не легче…