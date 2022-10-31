Завершилась акселерационная программа для социальных предпринимателей

28 октября Центр «Мой Бизнес» Республики Карелия провел завершающий презентационный день акселерационной программы для социальных предпринимателей в г. Петрозаводск.

Руководители бизнесов в сфере дополнительного образования, спортивных, швейных, туристических направлений, из сферы заботы о здоровье населения пришли на программу, чтобы структурировать свои бизнес-процессы, улучшить динамику экономических показателей, увеличить социальный эффект.

На протяжении нескольких недель с 40 участниками работали бизнес-тренеры и наставники международного Центра «ВЭИА» по темам бизнес-моделирования, финансового планирования, маркетинговой стратегии, эмоционального интеллекта, инвестиционной привлекательности и др. Для более усиленной проработки проектов у каждого участника программы был свой ментор, который сопровождал и корректировал шаги в рамках изучаемых модулей.

На заключительном презентационном дне в роли экспертных жюри присутствовали: Борик Вера Игоревна - заместитель Генерального директора Корпорации развития Республики Карелия, Ульяшова Кристина Юрьевна – руководитель Центра инноваций в социальной сфере Республики Карелия; Кузнецова Марина Петровна - Руководитель Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма Республики Карелия; Багрова Наталья Вадимовна- руководитель Центра поддержки предпринимательства Республики Карелия.

В завершении презентационной части проектов всем участникам были вручены сертификаты о прохождении акселерационной программы. В ближайшее время часть участников программы планируют подавать заявки на получение Грантовой поддержки для социальных и молодых предпринимателей.

Организатором мероприятия выступила Корпорация развития Республики Карелия, являющаяся оператором регионального Центра «Мой бизнес», совместно с Центром международного развития социального и женского предпринимательства ВЭИА.

Дополнительную информацию о наборе в следующий поток программы можно получить в Центре инноваций в социальной сфере по телефону: 8 (8142) 44-54-00 (доб. 169, 141 и 160).

Электронная почта: burak@kr-rk.ru, provotorova@kr-kr.ru и ulyashova@kr-rk.ru.