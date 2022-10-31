Появилась еще одна мера поддержки для семей военнослужащих

У членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, появилось право получать социальные услуги в стационарной форме в организациях соцобслуживания в первоочередном порядке. Об этом сообщила на своей странице в соцсети министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.



Мерой поддержки могут воспользоваться не только супруги, но и совершеннолетние дети, родители, братья, сестры, бабушки и дедушки участников СВО.

На этапе признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании необходимо предоставить справку из военкомата о призыве гражданина на военную службу и документ, подтверждающий родство с военнослужащим,

- пояснила министр соцзащиты.



В Карелии услугу по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании предоставляют отделения Центра социальной работы республики во всех муниципальных районах и городских округах. Подробная информация о работе территориальных отделов организации размещена на интерактивном портале Министерства социальной защиты РКsocial.karelia.ru.



Вопросы также можно задать по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-600-00-00.

