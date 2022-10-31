Современные вепсы развивают язык и сохраняют культуру народа

Вепсы – коренной малочисленный народ Карелии с богатой историей, мелодичным языком и самобытными традициями. Современные представители вепсов активно внедряют родной язык в повседневную жизнь. Благодаря работе активистов «Общества вепсской культуры» сейчас создаютсяновые фильмы и литературные произведения на вепсском языке, вепсский язык звучит на карельском радио и телевидении.



Ученые постепенно пополняют словари неологизмами, сохраняя красоту вепсского языка. Язык развивается благодаря тому, что на нем говорят, изучают в школах и даже в Петрозаводском госуниверситете. Преподаватели – носители языка, которые всей душой любят свой народ. Старший преподаватель вепсского языка кафедры Прибалтийско-финской филологии ПетрГУ Мария Кошелева считает, что язык – это очень важная часть культуры и традиций народа.

Фото из личного архива

У меня есть вепсские корни и учила вепсский язык в школе и на кафедре прибалтийско-финской филологии. Я очень рада, что связала свою жизнь с вепсским языком, он дал мне возможность развиваться как профессионально, так и личностно,

- рассказали Мария Кошелева.



Сейчас В Петрозаводском госуниверситете изучают вепсский язык 16 человек. Кроме представителей вепсов, на кафедру приходят студентыиз разных регионов нашей страны, которые никак не связаны с вепсами и с вепсским языком. ни приезжают, объясняя это желанием изучать языки северных народов. Студенты пишут и защищают курсовые и заключительные выпускные работы на вепсском языке.



На занятиях пишут и читают на вепсском языке. Одно из любимых дополнений к занятиям – чтение вепсской газеты «Kodima» (с вепс. «Родная земля»). Она выходит в издательстве «Периодика» в Петрозаводске. Там тоже работают вепсы, которые берегут и развивают родной язык. Главный редактор газеты «Kodima» Ирина Сотникова выросла в семье, где говорят на вепсском языке. Она связала свою жизнь с родным языком и гордиться тем, что она знает культуру, традиции и язык вепсов.

Фото из личного архива

Я родом из вепсской деревни Рыбрека Прионежского района. И по папиной, и по маминой линии у меня все вепсы. С детства я слышала вепсскую речь, и сейчас в моей семье говорят по-вепсски. Поэтому я решила связать свою жизнь с вепсским языком.В газете мы рассказываем мероприятиях, которые происходят в жизни вепсов, говорим о людях, живущих в глубинке, о традициях, обычаях, о современной жизни вепсского народа, а также о сотрудничестве с другими финно-угорскими народами. На полосах газеты выходят новые произведения вепсских поэтов и писателей,

- рассказала Ирина Сотникова.



Газета была создана весной 1993 года по инициативе карельской региональной общественной организации «Общество вепсской культуры. Сегодня газета выходит ежемесячно на 8 полосах, на вепсском и русском языках. Читатели газеты ‒ это обучающиеся школ и студенты, изучающие вепсский язык, также молодежь, владеющая вепсским языком, среднее и старшее поколение, которые умеют читать по-вепсски. Газета бесплатная. Основными целями и задачами газеты являются сохранение и развитие вепсского языка и культуры вепсского народа, а также популяризация вепсской культуры среди русскоязычного населения и информирование вепсов о событиях, происходящих в национальной среде.



Вепсы – коренной малочисленный народ, который проживает в Карелии, Ленинградской и Вологодской области. По переписи 2010 года их всего около 6000 человек, примерно половина из них проживает в Карелии, в Прионежском районе. Вепсский язык в 2009 году он был включён ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира, но это не мешает представителям народа сохранять свой язык, традиции и обычаи. Такая активная жизнь вепсов доказывает, что язык жив, традиции живы.