Спорные миллионы. Прокуратура нашла нарушения при продаже регоператора

Текст: Георгий Чентемиров

Более 15 миллионов рублей недополучила казна при продаже доли карельского оператора по обращению с отходами. К таким выводам пришла прокуратура, проверив обстоятельства сделки между государственной “Корпорацией развития” (регоператор полностью принадлежал именно ей) и фирмой “МЦЕ Инвест Рус”.

Долю “Автоспецтранса” (сейчас он называется “Карельский экологический оператор”) продали частной фирме за 24 миллиона рублей. Журналисты тогда предположили, что контроль над региональным мусорным оператором оценили как-то слишком дешево. Прокуратура высчитала, насколько именно.

Фото: "Столица на Онего" / Валерий Поташов

В распоряжении редакции “Петрозаводск говорит” есть документ, в котором описаны нарушения, приведшие к недооценке доли. Это справка о проверке деятельности АО “Корпорация развития”, где описана процедура продажи. Стоимость регоператора оценил оценщик Андрей Дунцов, изучив бухгалтерскую отчетность за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. Это при том, что фирма “Автоспецтранс” стала региональным оператором лишь в середине 2018 года, а в 2017 году, по данным Seldon, показала нулевую выручку. С учетом субсидии и прогнозируемых доходов он оценил стоимость фирмы (точнее, ее 100-процентной доли) в 23 миллиона рублей.

С учетом этих результатов совет директором Корпорации развития решил включить в состав собственников “Автоспецтранса” инвестора, который должен был заплатить не менее 23 миллионов рублей. Инвестором стала фирма “МЦЕ Инвест Рус”, которая заплатила 24 миллиона и, таким образом, стала владельцем бОльшей доли регионального оператора по обращению с отходами: сейчас ей принадлежит 51,06 процента.

Однако, как считает прокуратура, в период подготовки отчета об оценке состоялся ряд событий, которые привели к значительному удорожанию регоператора. Так, в декабре 2020 года компания взяла в лизинг четыре транспортных средства на сумму 84,5 миллиона рублей. Это привело к увеличению стоимости основных средств регионального оператора. Кроме того, в самом конце 2020 года “Автоспецтранс” получил из карельского бюджета субсидию в 49 миллионов рублей.

Фото: "Карельский экологический оператор"

Прокуратура в ходе проверки обратилась в фирму “Бюро независимой экспертизы”, и специалисты посчитали что с учетом всех этих факторов стоимость 100-процентной доли в уставном капитале регионального оператора не могла быть ниже 52,7 миллиона рублей. А вклад инвестора в имущество “Автоспецтранса”, если он хотел получить контроль над компанией, не мог быть ниже 55 миллионов рублей, говорится в документе.

Таким образом, региональный оператор недополучил почти 31 миллион рублей, считает надзорный орган; “Корпорации развития” принадлежит почти половина фирмы — следовательно, она недосчиталась более 15 миллионов из этой суммы.

Бумаги, на которые мы ссылаемся, получены неофициальным путем, их достоверность можно поставить под сомнение. Однако в общем доступе существует и официальный документ, а именное — апелляционное определение Верховного суда Карелии, которое опубликовано на сайте это органа власти. Там также сказано, что, по оценке прокуратуры, “Корпорация развития” недополучила 15 миллионов рублей.

Фото: "ПТЗ говорит"

В период, когда происходили описываемые события, “Корпорацию развития” возглавляла Марина Кувшинова (сейчас она руководитель Управления земельными ресурсами, а также, согласно Seldon, владелец фирмы ООО “МК-оценка”). В интервью журналисту “ПТЗ говорит” полтора года назад она объясняла, что региональному оператору нужен был инвестор, поскольку компании не хватало оборотных средств.

Что касается стоимости “Автоспецтранса”, Кувшинова тогда сообщила, что оценку предприятия делали дважды. В 2019 году его оценили лишь в два миллиона рублей. Когда пошла прибыль, оценку провели заново, причем Кувшинова утверждает, что сделали это по ее настоянию.

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Итоги прокурорского анализа были представлены в правительство Карелии. Надзорный орган внес представление вице-премьеру по экономике Дмитрию Родионову. От чиновника потребовали принять организационные по устранению нарушений закона, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц “Корпорации развития”, допустивших нарушения.

Представление прокуратуры рассмотрели в августе 2021 года. Ну как — рассмотрели: на заседании выяснилось, что вопрос покупки доли регоператора является предметом судебного спора. Иск в Арбитражный суд подали ООО «Спецтранс», а также предприниматели Трофимов и Антипов. Они хотели оспорить итоги аукциона. Поэтому оценку действиям руководителя «Корпорации развития» намеревались дать после суда.

Суд предприниматели проиграли. А следовательно, нарушений допущено не было — так посчитала “Корпорация развития”, подавшая иск с требованием оспорить прокурорское предписание.

Есть, однако, один важный нюанс. Арбитражный суд не рассматривал финансовые обстоятельства продажи доли регоператора. Истцы пытались оспорить сроки подачи заявок. Об этом порталу “Петрозаводск говорит” сообщил один из подателей иска.

— Мы в суде оспаривали итоги конкурса, потому что были нарушены сроки подачи заявок. Они ограничили срок приема заявок пятью днями. А по закону минимальный срок для подачи заявок — 30 дней. Мы не оспаривали, что занижена стоимость доли, это то, что выявила прокуратура,

— сообщил источник.

То есть суд, выигранный “Корпорацией развития”, не имел никакого отношения к предписанию прокуратуры, в котором утверждалось о финансовых нарушениях! Но правительство, судя по всему, решило ориентироваться на итоги этого суда вместо того, чтобы разбираться, не продешевили ли корпорация при продаже “Автоспецтранса”.

“ПТЗ говорит” запросил в прокуратуре текст предписания, направленного Дмитрию Родионову. Прокуратура отказалась это делать. Тогда мы попытались выяснить, какова была в итоге судьба этого документа: нашли ли подтверждение выявленные надзорным органом факты, был ли кто-нибудь наказан за причинение многомиллионного ущерба (если таковой имелся), не было ли возбуждено уголовное дело — и так далее.

В прокуратуре нам ответили буквально следующее: “Нет информации, которую мы бы посчитали значимой для освещения в СМИ”. Корреспондент возразил, что, вообще говоря, значимость информации для читателей определяют журналисты, а не прокурорские работники. Но, разумеется, переубедить надзорный орган не удалось.

Мы попросили комментарий в правительстве Карелии. Нас интересовало, была ли все-таки дана оценка заявлениям прокуратуры о том, что бюджет при продаже доли "Автоспецнтранса" недополучил более 15 миллионов рублей; был ли данный факт подтвержден; если да, какие действия предпринимало правительство для устранения нарушений, для получения недостающей суммы, а также для наказания виновных.

Министр экономического развития республики Олег Ермолаев сообщил, что представление прокуратуры было рассмотрено (это мы и так знаем). По словам чиновника, информация, указанная в представлении, не нашла своего подтверждения.

— Отчет об оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО “Автоспецтранс” является легитимным, нарушения в действиях должностных лиц АО “Корпорация развития Карелии” не установлены, — говорится в ответе.

Откровенно говоря, такое часто бывает: когда проверяющие проверяют сами себя или тех, кем они прямо управляют, нарушений обычно не находят. Любопытно, что “Корпорация развития” пыталась оспорить выводы прокуратуры и подала иск с требованием признать предписание незаконным. Госструктура считала, что указанных нарушений допущено не было, вынесенное представление является незаконным и необоснованным и содержит в себе неясность. Тяжбы шли около года, и в июне 2022 года Верховный суд Карелии в удовлетворении иска отказал.

Можно ли полагать, что представление прокуратуры в конечном итоге признано законным, а выводы надзорного органа — верными? На сайте суда о недополученных миллионах говорится как об установленном факте. Правительство же данный факт отрицает. Было бы интересно получить окончательный и бесповоротный ответ на вопрос, кто из них прав. Но, кажется, судьба пятнадцати миллионов рублей — не та информация, которую власти “посчитали бы значимой для освещения в СМИ”. // Фото на главной странице: "Карельский экологический оператор".