Мусорные концессионеры

Текст: Алексей Владимиров

Материал публикуется по изданию «Совершенно секретно».

«Мусорная реформа» по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стартовала в России 1 января 2019 года. Ее цель – решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Во многих регионах этот процесс начался еще до официального объявления изменений в вопросе обращения с мусором. Контролировать ход «мусорной реформы» вызвался и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Государство собиралось вкладывать в этот проект большие деньги, что привлекло коммерсантов и лоббирующих их интересы чиновников. В ряде случаев государственные деньги стали тратиться не на благое дело. Пожалуй, самый вопиющий случай произошел в Республике Карелия. Местные власти передали контроль над мусорным рынком иностранным инвесторам с сомнительной репутацией. В «мутной» мусорной истории разбирался специальный корреспондент «Совершенно секретно.

В конце 2016 года АО «Корпорация развития Республики Карелия», учрежденная Министерством имущества республики по инициативе правительства региона, полностью выкупило долю ничем не примечательной компании ООО «Автоспецтранс» с 10 000 руб. уставным капиталом у частного лица. Вскоре фирма переехала из жилой квартиры в административное здание.

Подозрительный регоператор

В феврале 2017 года в Карелии сменилась власть. Глава республики Александр Худилайнен получил выговор от Президента России Владимира Путина за срыв программы расселения аварийного жилья и был вынужден подать в отставку. На смену ему был назначен бывший главный судебный пристав России Артур Парфенчиков, который привез с собой команду, состоявшую в основном из экс-судебных приставов и силовиков.

Осмотревшись, команда нового главы региона начала «мусорную реформу». В феврале 2018 года региональным оператором по обращению с ТКО стала подконтрольная правительству Карелии компания «Автоспецтранс», несмотря на то, что у коммерсантов не было никакой базы для работы, они никогда не занимались «мусорным бизнесом», а в фирме числился один человек – директор. В начале мая того же года регоператор официально объявил о начале своей работы на всей территории Карелии.

Соглашение, сроком на 20 лет, по обращению с твердыми коммунальными отходами новым, единственным во всей республике регоператором было заключено с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. Законность процедуры проведения конкурсного отбора была подтверждена местным УФАС.

Примечательно, что решение правительства Карелии о допуске к торгам неизвестной компании сопровождалось скандалами и дошло до федерального центра. В марте 2019 года состоялась пресс-конференция Общероссийского народного фронта, где был представлен доклад об итогах кампании по контролю над реализацией «мусорной реформы». На презентации руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев сообщил о том, что в ходе прошедшей кампании в регионах России были выявлены 20 «мутных» региональных операторов, в список которых была включена и карельская фирма «Автоспецтранс».

Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в одном из своих интервью также раскритиковал конкурс, на котором регоператором по обращению с отходами в Карелии стало ООО «Автоспецтранс»:

«Самый такой вопиющий случай у нас зафиксирован в Карелии. Там при организации торгов для определения регионального оператора в Карелии выиграла компания, состоящая из одного человека. Имущество у них – стол и табуретка, а конкурс выигрывают на 20 млрд рублей»,

– рассказал Сергей Иванов.

«Автоспецтранс» с выводами ОНФ не согласился и заявил, что «за «мутного» придется ответить». Постепенно скандал стих. Регоператор продолжал работать, наращивая денежные обороты. В 2018 году доходы «Автоспецтранса», если верить бухгалтерскому балансу, составляли 521,3 млн рублей; в 2019 году – уже 854,7 млн рублей, а в 2020 году – 1 млрд 52 млн рублей. Это весьма неплохие темпы для появившейся всего три года назад организации в республике с населением чуть больше 600 тыс. человек. Не забывали регоператора и власти Карелии, выделяя субсидии в несколько десятков миллионов рублей. Правда, «мусорная реформа» в республике продолжала продвигаться черепашьими темпами.

Вероятно, это была начальная стадия замысла круга лиц, решивших захватить сверхприбыльный мусорный рынок в регионе при поддержке правительства.

Чешский инвестор

Летом 2018 года в стенах Минприроды Карелии появились два предпринимателя из Чешской Республики. Это были президент компании-инвестора «МЦЕ Инвест Интернешнл» Сабит Каримов и вице-президент Павел Хошек. Предприниматели предлагали инвестировать свои средства в строительство мусоросжигательного завода в республике. Чиновники собрали рабочее совещание, на котором была озвучена цена проекта – от 80 до 150 млн евро в зависимости от комплектации предприятия, а срок реализации 2 года. В ходе переговоров бизнесмены пообещали предоставить руководству республики к сентябрю полный бизнесплан и презентацию проекта с технической и экологической документацией. Было определено место мусоросжигательного завода – рядом с городом Кондопога. Однако дело дальше слов не пошло. Узнав о таком опасном для жизни и здоровья соседстве, местные жители раскритиковали действия властей, вызвав широкий общественный резонанс, а бизнесмены так и не предоставили проект, соответствующий всем экологическим требованиям.

ЗАСЕДАНИЕ В МИНПРИРОДЫ КАРЕЛИИ И ЧЕШСКИЕ ИНВЕСТОРЫ САБИТ КАРИМОВ И ПАВЕЛ ХОШЕК (Фото: https://rotko10.ru/)

Неизвестно, правда, о кулуарных договоренностях правительства Карелии и чешских инвесторов. Однако корреспондент «Совершенно секретно» выяснил один любопытный факт. Перед приездом в республику Каримова и Хошека, в Чешскую Республику с рабочим визитом выезжала заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина. Пробыла член правительства в зарубежной поездке четыре дня – с 14 по 18 мая 2018 года. Занималась она там именно «мусорной темой».

Обнаружился еще один факт. Чешский инвестор Сабит Каримов оказался не совсем чешским.

Зарегистрированный в Московской области, деревне Макариха, Сабит Рахимович Каримов обратился с заявлением в Арбитражный суд Московской области в августе 2017 года, дело №А41- 55108/17 о признании его банкротом. Задолжал предприниматель 1 млн 975 тыс. 475 рублей двум кредитным организациям – МТС Банку и Бинбанку, а расплачиваться ему нечем. Правда, Сабит Рахимович о своей доле в иностранной компании умолчал, чем, вероятно, ввел суд в заблуждение. Службы безопасности кредиторов этот факт тоже не выявили. Суд признал Каримова банкротом, и в августе 2018 года процедура банкротства завершилась, как раз во время переговоров с правительством Карелии о многомиллионных инвестициях. Руководители региона контрагента тоже не проверили.

Концессионная экспансия

Альянс между правительством Карелии и чешскими инвесторами из «МЦЕ Инвест Интернешнл» из-за неудачного опыта с мусоросжиганием не закончился, а только начал расширяться. В августе 2018 года жительница Новгорода Ксения Ненашева (ИНН: 530201915699) регистрирует фирму с подозрительно похожим названием – «МЦЕ Инвест Рус». Адрес регистрации: г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, 26, оф. 24. Именно здесь базируется подконтрольное правительству ООО «Автоспецтранс». Десятью днями позже соучредителем и обладателем 51% доли в уставном капитале вновь созданной фирмы «МЦЕ Инвест Рус» становится чешская компания «МЦЕ Инвест Интернешнл». Два года о чешских инвесторах не было слышно ничего. Самое интересное началось в разгар пандемии – в 2020 году.

За время отсутствия в публичном пространстве в «МЦЕ Инвест Рус» произошли изменения. В июле был назначен новый директор – карельский предприниматель Владимир Кванин. Интересно, что новый директор занимается не только коммерческой деятельностью, но и общественной работой. Он сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Карелия. Вероятно, владельцы «МЦЕ Инвест Рус» помнили о скандале с «мутным регоператором» «Автоспецтранс» и решили подстраховаться, пригласив на работу руководителя регионального отделения, чтобы не происходило подобного.

В июне был увеличен уставный капитал «МЦЕ Инвест Рус». Если до 17 июня 2020 года он составлял 21 тыс. рублей, то после этой даты – 363 млн 21 тыс. рублей. У чешских инвесторов – 185 млн 140 тыс.710 рублей; у Ксении Ненашевой – 177 млн 880 тыс. 290 рублей. Правда, если верить бухгалтерской отчетности предприятия, никаких движений по счетам в 2020 году у «МЦЕ Инвест Рус» не было. По информации источника «Совершенно секретно» в налоговой инспекции Карелии – в уставный капитал был внесен вексель. Однако платежеспособность векселедателя вызывает большое сомнение.

В конце октября генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с предложением заключить концессионное соглашение по созданию и эксплуатации комплекса объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание, и размещение твердых коммунальных отходов в республике. Был представлен и проект соглашения, предусматривающий строительство на базе городской свалки недалеко от Петрозаводска – в местечке Орзега мусороперерабатывающего комплекса, строительство современного полигона для размещения ТКО и строительство биогазовой станции. Потенциальный концессионер планировал инвестировать в проект более 1,5 млрд рублей. По закону карельским властям пришлось объявить о приеме заявок от фирм, захотевших принять участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения.

Желающие нашлись, было подано шесть заявок включая «МЦЕ Инвест Рус». Сразу после нового года, 11 января состоялась отборочная комиссия по определению победителя под председательством заместителя министра Минприроды республики Алексея Павлова. По тем или иным причинам пять заявок были отклонены, осталась лишь одна – это «МЦЕ Инвест Рус». Республиканские власти получили право заключить концессионное соглашение о создании и эксплуатации в Карелии объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов, с ООО «МЦЕ Инвест Рус» – дочерней фирмой чешской компании «МЦЕ Инвест Интернешнл», которое и выступило с таким предложением. Несогласные с решением комиссии организации обратились с иском в Арбитражный суд Карелии.

При внимательном изучении документов, предоставленных «МЦЕ Инвест Рус» в конкурсную комиссию, корреспондент «Совершенно секретно» обратил внимание на банковскую гарантию №10085958, выписанную потенциальному концессионеру московским банком «Абсолют Банк» о серьезности намерений на сумму 72 млн 600 тыс. рублей. Подлинность этой гарантии проверил председатель комиссии – замминистра Минприроды Карелии Алексей Павлов.

Как выяснилось, Абсолют Банк никаких гарантий «МЦЕ Инвест Рус» не выписывал. Однако этот инцидент не смутил правительство Карелии, проверку не проводили, и концессионное соглашение было подписано.

Сам генеральный директор «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин пояснил корреспонденту «Совершенно секретно», что данный документ не требовался на конкурс и был предоставлен как образец. Но факт остается фактом – эта фальшивка была кем-то изготовлена и фигурировала в документации, лишь после обращения господина Кванина она была изъята.

В начале этого года в «МЦЕ Инвест Рус» вновь произошли изменения. Соучредитель компании Ксения Ненашева уступает свою долю новгородскому предпринимателю Георгию Иванову (ИНН: 532111961278). С ним делятся также частью доли и чешские инвесторы. Господин Иванов получает 51% доли в уставном капитале – 185 млн рублей. Входит также в состав соучредителей директор фирмы и сопредседатель регионального отделения ОНФ – Владимир Кванин, у него 2% доли – 7,3 млн рублей.

После этой ротации «МЦЕ Инвест Рус» начинает процедуру покупки доли в уставном капитале регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Автоспецтранс». Напомним, компания находилась под контролем правительства Карелии. По непонятным причинам руководство республики само выступило инициатором этой сделки, теряя контроль над прибыльным бизнесом. В результате доля «Автоспецтранса» – 51% была продана за мизерную сумму, учитывая обороты и прибыль предприятия – 24 млн рублей. Эта сделка вызвала резонанс.

«Сделка непрозрачная. Абсолютно не понятно, с какой целью в правительстве пошли на этот шаг. Нет никаких инвестиционных обязательств, при этом не ясно, что получила республика от вхождения ООО «МЦЕ Инвест Рус» в ООО «Автоспецтранс». Сумма в 24 миллиона рублей, которые ООО «МЦЕ Инвест Рус» внесло в уставный капитал регионального оператора, – это до смешного мало. Выручка ООО «Автоспецтранс» за 9 месяцев 2020 года составила 775 миллионов рублей»,

– прокомментировал корреспонденту «Совершенно секретно» депутат Заксобрания Карелии Александр Федичев.

Тем не менее, сделка состоялась. Контроль над прибыльным мусорным бизнесом в регионе перешел из государственных в частные руки, и странно, что правоохранительные органы Карелии на эти манипуляции никак не отреагировали.

«Матрешка»

На первый взгляд, ООО «МЦЕ Инвест Рус» взявшее под свой контроль «мусорный бизнес» в Карелии очень солидный игрок, большой уставной капитал, громкие амбициозные заявления о миллиардных инвестициях в экологические проекты. Но стоит внимательно посмотреть, как устроена бизнес-схема этого инвестора.

Публично фирма позиционируется, как дочка чешской компании «МЦЕ Инвест Интернешнл». Фирма зарегистрирована в Чешской Республике в Праге по адресу: Broumovská 653, Praha 9, Letňany, Praha, Hlavní město Praha, 19900, Czechia. Это не самый престижный район в Праге. По открытым базам данных известно, что уставный капитал составляет 50 тыс. крон. На день написания публикации – это 170 070,82 рублей по данным ЦБ РФ. Сумма более чем скромная для инвестора с амбициозными бизнеспроектами в России.

«Чешская компания «МЦЕ Инвест Интернешнл» реализовала строительство ряда крупных объектов: электростанции, лесоперерабатывающие комбинаты на территории России, строительство дорог в Европе и т.п. «МЦЕ Инвест Интернешнл» создало ООО «МЦЕ Инвест Рус» для реализации проекта в Карелии», – говорилось в пресс-релизе Минприроды Карелии, когда презентовали будущих концессионеров. Однако корреспондент «Совершенно секретно не обнаружил никаких данных об успешном бизнесе инвесторов.

По информации одного из детективных агентств Чехии, «МЦЕ Инвест Интернешнл» ничем не примечательная компания, специализирующаяся на риэлторских услугах и офис учредителей у них, находится не в Чешской Республике, а в Великобритании.

Действительно, Сабит Каримов и Павел Хошек владели чешской «МЦЕ Инвест Интернешнл» до октября 2019 года. Затем фирмой владели поочередно несколько чешских компаний. Однако в ноябре 2020 года, когда в Карелии шла подготовка к конкурсу на концессионное соглашение, учредителем «МЦЕ Инвест Интернешнл» стала английская компания с одноименным названием – «МЦЕ Инвест Интернешнл LTD». Учредителями английской фирмы были все те же Сабит Каримов и Павел Хошек. Организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации компаний: SE152NL Лондон, Блок Q, Астбери-роуд, 35, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. В этом месте находятся еще порядка 450 фирм.

В узких кругах эта схема называется «матрешка», создаваемая в основном для вывода денежных средств за рубеж коррумпированными российскими чиновниками. Но для полной ясности «Совершенно секретно» обратилась за разъяснениями к юристу, специализирующемуся в изучении схем «матрешек» Олегу Трофимову:

«„Матрешка” начинается с «МЦЕ Инвест Рус». В ней сидит контора поменьше – «МЦЕ Инвест Интернешнл» – Чехия. Эта компания внесла вклад и соблюдает условия для того, чтобы могло применяться положение об избежании двойного налогообложения. Такое соглашение заключено между Россией и Чехией. Там есть определенные льготы по уплате дивидендов за границу и уплате процентов от займов. Как правило, эти льготы уплачиваются при выходе средств из России, а в Чехии они освобождены за данные два вида дохода. Дальше они замыкают «матрешку» английской компанией – «МЦЕ Инвест Интернешнл LTD» и там становятся два физлица владельцами. Это делается для чего? Для того чтобы зайти под английское законодательство. Дело в том, что в Великобритании налог на доход компании, которая работает за рубежом, не платится. Второй момент для чего они это сделали. Если они на будущее соберутся продавать этот бизнес, а может номиналы делали его под кого-то, мы этого не знаем – в Чехии с них взяли бы налог. Он называется налог с надбавленного капитала. То есть учлась бы разница между уставным капиталом – 50 тыс. крон и фактической стоимостью бизнеса. Там бы быстро подсчитали, в Чехии с этим строго. Но английские компании, если они продают доли за пределами страны, от налога освобождены. Если им захочется продать долю в карельском «Автоспецтрансе» – самый простой способ будет продать долю в чешской компании. И в Англии налог будет ноль процентов. А с английской компании вывести деньги в офшоры гораздо легче, чем из чешской. Смысл «матрешки» может быть один, второй или оба вместе.

"Какой «изюм» в этой схеме потенциально коррумпированных карельских чиновников? Тот, что деньги, перечисленные по легальным схемам можно через Великобританию опять же направлять в офшоры и этого практически не отследить".

Проще говоря, переводя из юридического на нормальный язык – это классическая коррупционная схема вывода средств из России».

Досконально изучив историю приватизации доходного «мусорного бизнеса», который контролировало государство чешскими и российскими предпринимателями можно прийти к выводу, что вероятно в Карелии была создана коррупционная схема, в которой каждой из сторон отводилась своя роль.

Подрыв обороноспособности страны

Карелия занимает важное стратегическое положение в стране. Это самая протяженная граница с Евросоюзом. Кроме того, республика является транзитом сухопутного сообщения для жизнеобеспечения Кольского полуострова. Естественно, разные страны стараются отследить ситуацию в регионе, а возможно, и на какую-то повлиять. Как говорится, спецслужбы еще никто не отменял, как в нашей стране, так и за рубежом. Каждый занимается обеспечением безопасности своей страны.

Чем привлекательна созданная чешскими инвесторами «матрешка» для спецслужб других стран? Во-первых, почти нельзя отследить, кто именно стоит за такой схемой. Однако «Совершенно секретно» заинтересовала ситуация со строительством современного полигона ТБО в местечке Орзега.

Чиновники правительства Карелии с завидным упорством продвигают идею строительства именно в этом месте. Однако, согласно действующему законодательству, эта территория должна относиться к категории особых земель приаэродромной территории. Недалеко от этого места – в Бесовце, находятся два аэродрома: гражданский и военный.

Что такое приаэродромная территория? Это территория, где запрещено строить промышленные предприятия, полигоны ТБО, а где-то – даже жилые дома, школы, больницы. Измеряется эта зона – 30 км от контрольной точки аэродрома.

Как правило, суды отказывают в строительстве каких-то объектов, тем более с большим скоплением птиц в таких зонах. Отсутствие в схеме территориального планирования и на кадастровой карте нанесенных границ приаэродромной территории не освобождает от обязанности получения согласования собственника аэродрома на строительство в пределах 30 км от контрольной точки аэродрома. Планируемый мощный центр переработки мусора в Орзеге по прямой входит в эту территорию. Правда, получить схему приаэродромной территории военного аэродрома «Совершенно секретно» не удалось. Военные отказали, сославшись на гостайну.

В нашем случае мы имеем дело с деятельностью компании, имеющей влияние из-за рубежа – Чехии. Как известно, Указом Президента России это государство внесено в список «недружественных стран» после громких скандалов. Делать выводы рано, но проверить деятельность участников этого альянса: чешских коммерсантов со своей «матрешкой» – правительству Карелии и компетентным службам, вероятно стоит.

Фото: http://rk.karelia.ru/

Итог

Потеря контроля властей Карелии над прибыльным мусорным рынком при использовании фальшивых банковских документов, допуск сомнительного инвестора – банкрота, участие в этой истории руководителя регионального отделения ОНФ подрывает авторитет федеральных органов власти в целом. Как известно, «мусорная реформа» в России проводится под контролем Общероссийского народного фронта, лидером которого является Президент России Владимир Путин. Как можно назвать действия карельских высокопоставленных чиновников? Только подрыв авторитета первого лица государства в этой важной для страны реформе.