Мэрия рассказала о ходе осенних работ в Петрозаводске

Компания «ТехРент» продолжает заниматься содержанием дорожной сети Петрозаводска. Работы ведутся круглосуточно в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

В городе работают мобильные бригады и более двух десятков единиц техники. Убирается мусор и опавшая листва с тротуаров, проезжих частей, остановок, пешеходных переходов Петрозаводска.

Для обеспечения безопасности движения и видимости дорожных знаков и светофоров в Петрозаводске обрезают разросшиеся кроны деревьев. Сейчас подрядчик вывозит обрезанные кустарники из полосы отвода на проезде Энергетиков в Соломенном. Траву на магистральных газонах выкашивают на Комсомольском проспекте и в Первомайском районе. В центре карельской столицы формуют живую изгородь.

Подрядчик также завершает установку бортового камня на участке улицы Кемской на Ключевой. Автогрейдер сегодня работает на Перевалке. Профилирование грунтового дорожного покрытия выполняют с добавлением фрезерованного асфальтобетонного материала. Фото мэрии Петрозаводска