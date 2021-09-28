Несанкционированные свалки начали ликвидировать в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска заключила договоры с двумя подрядчиками на ликвидацию несанкционированных свалок в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В рамках контрактов до конца года из разных районов города должно быть вывезено 1250 кубометров мусора. Одна из организаций уже начала работы вблизи гаражных кооперативов на улице Балтийской.

В ближайшее время подрядчик продолжит работы на улицах Архипова и Зеленой. Также ликвидация стихийных свалок запланирована на Перевалке, на Древлянке, на Птицефабрике, в Соломенном, в Сайнаволоке, в Сулажгоре, в Железнодорожном и Первомайском районах, а также в центре города. Фото мэрии Петрозаводска