Сегодня водителей Петрозаводска ждут сплошные остановки на дорогах

Сегодня вечером в Петрозаводске пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

На дорогах города пройдут массовые проверки автомобилистов. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять пьяных водителей.

В ГИБДД призвали жителей карельской столицы не преступать закон и не садиться за руль в нетрезвом виде.

Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность. Фото источника