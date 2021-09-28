Из-за ОРВИ в школах Карелии закрывают классы

Не только коронавирусом болеют в данный момент жители Карелии. В Роспотребнадзоре сообщили о ситуации с эпидемией ОРВИ.

Болеют в республике в основном люди старше 15 лет. Но школьники тоже заражаются, поэтому на карантин закрывают классы.

В частности, не ходят в школу дети в трех классах трех школ Карелии. Карантин по ОРВИ объявили в поселках Хийдельсельга Питкярантского района, Кривой порог Кемского района и Ляскеля Сортавальского района.

В целом эпидпорог в республике превышен более чем на 68 процентов. За минувшую неделю зарегистрировано 9242 случая заболевания ОРВИ. // Фото: stom-mag.ru