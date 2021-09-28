Медведи стали часто заходить в города и поселки Карелии

В Минприрроды региона поступают сообщения о приходе диких медведей в населенные пункты. Ведомство просит жителей принять меры, чтобы дикие звери не шли к ним из леса.

Дело в том, что медведей к домам людей привлекают пищевой мусор и неубранный урожай. В лесах в этом году много дикоросов, но косолапые все равно хотят полакомиться.

Так, недавно медведь пришел на приусадебный участок в Кеми за яблоками. В Кузаранде Медвежьегорского района хищника привлекли курятник и пасека.

В ведомстве сообщили, что по каждому случаю связываются с охотинспектором, закрепленным за конкретным населенным пунктом.

Чаще всего зверей отпугивают, оборудуют вдали от населенного пункта откормочные площадки. Иногда регулируют численность особей в случае угрозы жизни и безопасности людей.

Минприроды просит жителей следить, чтобы урожай был убран с приусадебного участка, а мусор находился в закрытых баках, контейнерах и своевременно вывозился. // Фото: Alexas_Fotos/Pixabay