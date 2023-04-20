Шок. Названа реальная стоимость мусорного регоператора Карелии 

Текст и фото: Антонина Кябелева

Почти с самого рождения карельский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами притягивает к себе внимание журналистов. ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО), который раньше существовал под вывеской ООО «Автоспецтранс», мог бы стать одним из лидеров, если бы в карельских СМИ провели конкурс на самое большое количество скандальных публикаций. Недавно в распоряжении нашей редакции оказался почти 300-страничный документ, подтверждающий, что АО «Корпорация развития Республики Карелия» продало долю регионального оператора частной фирме фактически за бесценок.

В январе 2021 года контроль над ООО «Автоспецтранс», которое в Карелии отвечало за реализацию «мусорной реформы», получила частная компания ООО «МЦЕ Инвест Рус». Сначала конкурс по продаже доли в уставном капитале регионального оператора пытались провести во время новогодних праздников. В нем приняло участие только ООО «МЦЕ Инвест Рус», но конкурс пришлось отметить. В Министерстве природных ресурсов и экологии РК объяснили, что произошел «технический сбой».

Второй конкурс провели в максимально сжатые сроки. Заявки принимали с 21 по 26 января 2021 года. Победителем предсказуемо стала компания «МЦЕ Инвест Рус», которая за 24 миллиона рублей получила 51,06% в уставном капитале регионального оператора.

Для сравнения: выручка ООО «Автоспецтранс» за 9 месяцев 2020 года составила более 775,4 миллиона рублей.

Столь странная сделка с плохо объяснимыми мотивами сразу же привлекла к себе внимание. Марина Кувшинова, которая на тот момент руководила Корпорацией развития Республики Карелия, объяснила продажу доли регоператора необходимостью дополнительного финансирования. По ее словам, окончательное решение принималось на уровне минприроды Карелии.

С этого момента история регионального оператора представляет собой серию громких скандалов. Выяснилось, что уставной капитал разрекламированного на уровне карельского правительства чешского инвестора - компании «МЦЕ Инвест Интернешнл», которая до сих пор владеет 16% доли в уставном капитале ООО «МЦЕ Инвест Рус», в 2021 году составлял в переводе на российскую валюту 170 тысяч рублей. Сабит Каримов, один из управляющих директоров компании «МЦЕ Инвест Интернешнл», Арбитражным судом Московской области в 2017 году был признан банкротом. Что, впрочем, не помешало ему встретить теплый прием в Карелии.

Между минприроды РК и ООО «МЦЕ Инвест Рус» было подписано концессионное соглашение по строительству нового мусорного полигона в местечке Орзега и сортировочного комплекса с общим объемом инвестиций в 1,4 миллиарда рублей.

Полигон обязались построить к 2024 году. Уже сейчас очевидно, что нового полигона к 2024 году в Карелии точно не будет.

Зато всплыл скандал с банковской гарантией, которую представила компания «МЦЕ Инвест Рус» в конкурсную комиссию по подготовке концессионного соглашения. Выяснилось, что банк гарантий не давал, но данный факт не помешал подписать концессионное соглашение.

В издании «МК в Карелии» было опубликовано расследование о судьбе четырех мусоровозов, которые приобрел региональный оператор и которые оказались у новгородского субподрядчика. Позднее новые мусоровозы пытались продать на сайте «Авито».

В 2022 году начался суд над бывшим директором КЭО Иваном Новиковым, который, по версии следствия, собирался заплатить из средств регоператора взятку за передачу ему персональных данных жителей Карелии.

За последнее время несколько раз менялся состав учредителей компании «МЦЕ Инвест Рус». В конце 2022 года фактически завершилась монополизация «мусорного рынка» Карелии, и вывоз мусора вместе с региональным оператором вошел в зону влияния так называемой группы компаний ЭкоЛайн. С рынка были выдавлены все местные предприятия, занимавшиеся сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов. Так начался 2023 год.

Надо сказать, что и республиканская прокуратура проявляла интерес к сделке, в результате которой контроль над регоператором перешел за весьма скромную сумму к частной компании. По расчетам прокуратуры, при продаже доли карельского оператора по обращению с отходами казна недополучила более 15 миллионов рублей.

Новая оценка, сделанная московской компанией «Юрдис», опрокидывает все прежние представления о масштабах совершенной операции.

«Рыночная стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «Автосцетранс» (ИНН 1001291523) на 23.12.2020 г. составляет округленно: 422 174 000 рублей»,

- сказано в отчете оценочной компании.

Итак, московская компания оценила стоимость ООО «Автоспецтранса» в 422 миллиона рублей. Другими словами, 50-процентная доля в уставном капитале регоператора, если верить специалистам компании «Юрдис», на тот момент составляла 211 миллионов рублей. А продали ее за 24 миллиона, или почти в 9 раз дешевле!

Самое время спросить, а что дальше? Кто ответит за то, что произошло чудовищное занижение стоимости активов, которые фактически находились в республиканской собственности?

В материалах оценки есть графа: «Сведения о предполагаемых пользователях результата оценки и отчета об оценке (помимо заказчика оценки)». Напротив этой графы значится: «УФСБ России по Республике Карелия». В общем, вопрос о том, каким образом будет использован почти 300-страничный труд со столь неутешительными выводами, остается открытым.

Очередной скандал, скорее всего, окажет крайне неприятное воздействие на руководство группы компаний ЭкоЛайн, которая получила контроль над мусорным рынком Карелии через вхождение компании ООО «Экологический менеджмент» в состав учредителей ООО «МЦЕ Инвест Рус». Мы не знаем, в какую сумму обошлось «внедрение» на карельский рынок, но в любом случае вряд ли в ЭкоЛайне были готовы к подобному развитию событий. Как минимум, это неприятно, как максимум - грозит признанием сделки ничтожной и потерей вложенных средств.

Интересно, что оценочная компания «Юрдис» завершила работу в марте 2023 года, а в начале апреля 2023 года министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович покинул свой пост. 19 апреля нам удалось связаться по телефону с Андреем Ивановичем, чтобы выяснить, связан ли его отъезд из Карелии с завершением работы по оценке рыночной стоимости регоператора. Андрей Карпилович сказал, что это не связанные процессы:

«Я не думаю, что это так. Привязывать эти вещи я не думаю, что правильно».

Он сообщил, что на другую работу в Москве его приглашали уже давно, но пока он еще не трудоустроился.

Безусловно, Андрей Карпилович к истории продажи доли регионального оператора отношения не имеет. Но гипотетически он мог содействовать тому, чтобы привлечь в Карелию сильного игрока на рынке ТКО — группу компаний ЭкоЛайн. Понятно, что если скандал получит юридическое развитие, я уже молчу об уголовном сценарии, то отъезд министра все же может быть связан с появлением доказательств о почти девятикратном кратном занижении рыночной стоимости активов регоператора. Впрочем, в данной истории это лишь побочный сюжет. Главным остается то, что с этим 422-миллионным «открытием» собираются делать?

Для Карелии громкие уголовные процессы, связанные с приватизацией активов по заниженной цене, не такая уж редкость.

Достаточно вспомнить историю продажи здания муниципального предприятия «Петропит», когда на скамье подсудимых оказались экс-депутат ЗС РК Анастасия Кравчук, бывший депутат Петросовета Ольга Залецкая и Александра Корнилова. Бывший сенатор от Карелии, экс-депутат карельского парламента, известный в Карелии бизнесмен Девлетхан Алиханов получил реальный срок за мошенничество с приватизацией 13 муниципальных помещений, которые арендовал Сбербанк России. За продажу по отличной от рыночной цене зданий и земли в центре Петрозаводска в колонию попали бывший заместитель мэра Петрозаводска Евгений Журавлев, экс-депутат Петросовета Даниил Попов и несколько бизнесменов. Продажа по заниженной цене банно-прачечного комбината в Петрозаводске тоже стала причиной возбуждения уголовного дела, в результате которого обвинительный приговор был вынесен предпринимателю Евгению Лапину.

В общем, судебная практика, что называется, наработана. Остается только подождать, пригодится ли она в случае с продажей доли ООО «Автоспецтранс».