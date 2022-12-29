Предприятию «Автоспецтранс» выдвинут план полной капитуляции

Текст и фото: Антонина Кябелева

В декабре 2022 года юридически окончательно оформился передел «мусорного» рынка Карелии, к которому региональный оператор — КЭО (Карельский экологический оператор) последовательно шел с прошлого года. На карельский рынок пришли три, связанные друг с другом московские фирмы.

Следующим шагом, скорее всего, станет уничтожение местных предприятий, традиционно занимавшихся вывозом мусора. Негативные процессы уже начались на петрозаводском муниципальном предприятии «Автоспецтранс» и костомукшском предприятии ООО «МСА».

О подноготной подходящей к завершению «операции» по выдавливанию с рынка местных компаний наше издание подробно рассказывало. По нашей оценке, это происходит с ведома и при полной поддержке республиканской власти.

Петрозаводск, Костомукша, Прионежский, Муезерский, Калевальский, Пудожский и Медвежьегорский районы достались московской компании ООО «Эколайн». Остальные территории, которые разыгрывались на торгах, достались московским фирмам ООО «МКМ-Логистика» и ООО «Городской транзит». Условия аукционов были составлены таким образом, что карельские компании не могли даже принять в них участие.

В общей сложности три московские компании получили контракты на общую сумму в 774 миллиона рублей.

Принципиально то, что контролирует деятельность Карельского экологического оператора, ответственного за проведение «мусорной реформы», московская компания ООО «Экологический менеджмент», которая и привела в республику близкие ей коммерческие предприятия. ООО «Экологический менеджмент» недавно стало учредителем ООО «МЦЕ Инвест Рус» с долей в 82 процента. В свою очередь, фирма «МЦЕ Инвест Рус» является учредителем КЭО с долее чуть более 51 процента. Зная эту взаимосвязь, нетрудно объяснить приход в Карелию московских компаний.

Конец 2022 года для сотрудников ПМУП «Автоспецтранс» обернулся перспективой сокращений. По словам работников муниципального предприятия, первыми получат предупреждение об увольнении 29 человек. Да и самого предприятия в нынешнем виде, скорее всего, скоро не будет.

26 декабря в ПМУП «Автоспецтранс» и администрацию Петрозаводска был направлен крайне любопытный документ. Называется он «О направлении проекта дорожной карты», а подписал его исполнительный директор КЭО Владимир Кванин.

То, что депутат ЗС РК Владимир Кванин стал исполнительным директором регионального оператора, само по себе заслуживает отдельной ремарки. Именно Кванин был генеральным директором ООО «МЦЕ Инвест Рус». Он до сих пор значится в учредителях этой компании с долей в уставном капитале в 2 процента. В ноябре 2022 года ООО «МЦЕ Инвест Рус» возглавил Алексей Чувиков. Но, естественно, Владимир Кванин без работы не остался. Ему нашли руководящую должность в подконтрольной компании.

Проект дорожной карты напоминает план полной и безоговорочной капитуляции. КЭО предлагает ПМУП «Автоспецтранс» предоставить КЭО планы зданий и земельных участков, которые могут быть сданы в аренду, а также расчет арендной платы.

Региональный оператор прямым текстом сообщает о своем намерении приобрести во временное пользование имущественный комплекс, расположенный на Вытегорском шоссе, 82.

Карельский экологический оператор предлагает рассмотреть возможность приобретение техники, которая принадлежит ПМУМ «Автоспецтранс», а также рекомендует сдать в аренду контейнерный парк с последующей возможностью его выкупа. Другими словами, муниципальному предприятию и петрозаводской администрации предложено передать регоператору имущество муниципального предприятия вместе с землей, зданиями и контейнерами. То есть все то, на чем собственно, и основывается деятельность предприятия.

Мы обратились в пресс-службу петрозаводской администрации с просьбой прокомментировать поступившие предложения. Нам сообщили, что пока их рассматривает руководство ПМУМ «Автоспецтранс», дескать, окончательное решение петрозаводская администрация примет позднее. Учитывая, что именно 26 декабря петрозаводская администрация представила коллективу муниципального предприятия нового директора, вряд ли стоит сомневаться в результатах рассмотрения этих «соблазнительных» предложений. С моей точки зрения, одно из старейших муниципальных предприятий Петрозаводска доживает последние месяцы.

В Костомукше ситуация тоже остается тревожной. Сотрудники костомукшского предприятия OOO «МСА», которое до конца года занимается сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО), получили уведомление о прекращении трудовых договоров с 31 декабря 2022 года. Жители города горняков, где сложилась особенная система сбора отходов без контейнерных площадок и мусорных баков, крайне встревожены перспективой остаться без надежного оператора. Граждане, которых публично поддержали мэр Костомукши Сергей Новгородов и председатель костомукшского горсовета Елена Соболева, категорически против установки в городе контейнеров.

В пресс-службе карельского губернатора жителей Костомукши заверили, что в городе остается «прежний формат сбора мусора». Однако никаких документальных подтверждений этим обещаниям муниципальная власть пока не получила.

На своей страничке в соцсетях Сергей Новгородов сообщил, что 29 декабря провел рабочее совещание с представителями КЭО и получил контакты ответственных за организацию обращения с ТКО на территории округа.

«Однако несмотря на заверения регоператора о том, что формат и график вывоза мусора останется прежним, никакого документального подтверждения словам на сегодняшний день не предоставлено»,

- сообщил Новгородов.

Пока сложно сказать, станет ли Карелия чище после тех усилий, которые приложил регоператор для продвижения московских компаний. Зато некоторые последствия «предновогодних сюрпризов» уже очевидны — увольнения, угроза банкротства, которая нависла над карельскими предприятиями, недовольство десятков тысяч граждан.