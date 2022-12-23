Костомукша боится утонуть в «мусорной реформе»

Текст: Татьяна Смирнова

«По нашим мусоровозам можно часы сверять! Рушить то, что годами работает отлично, ну это нужно быть, минимум, врагом города». Подобными жесткими высказываниями жителей Костомукши сейчас пестрят местные социальные сети. Действительно, город горняков многие годы остается самым чистым в Карелии, но над здешними дворами и улицами нависла угроза, которая, по мнению граждан, исходит от «новой метлы» в лице пришедшей на мусорный рынок республики московской компании «Эколайн».

Дело в том, что в Костомукше исторически система обращения с ТКО работает не так, как повсеместно в Карелии. Тут нет пресловутых контейнерных площадок во дворах, как нет и самих контейнеров. Нет и всего того негатива, который связан со всеми этими сооружениями: валяющийся вокруг мусор, неприятный запах, переполненные отходами емкости, полчища крыс… Вместо всего этого дважды в день – строго по графику – в каждый двор заезжает мусоровоз, в который жильцы дома выносят накопившийся мусор. Костомукшане привыкли к такому порядку и не видят смысла его менять.

В паблике «Антибеседка – Костомукша» появилось предложение обсудить тему, касающуюся всех. «Вчера из достоверных источников узнала, что региональный оператор таки хочет изменить и в нашем городе метод вывоза и транспортировки мусора, требуя установить контейнерные площадки, вытеснить ООО «МСА», машины которого все эти годы исправно, строго по графику, подъезжали к каждому дому для забора нашего мусора…»

Далее автор поста выражает большую обеспокоенность тем, что во дворах появятся контейнерные площадки с непременными их «атрибутами» – валяющимся повсюду мусором и бегающими крысами.

«Такой «подарок» для размышлений под Новый год. Вот в чем-чем, но в привычном вывозе мусора не хочется менять устоявшийся городской уклад».

Депутаты городского совета, собравшиеся вчера на сессию для рассмотрения бюджета на 2023 год, включили стихийно возникший волнующий горожан «мусорный» вопрос в повестку и посвятили его обсуждению более часа.

Директор ООО «МСА» Анатолий Михайлов, занимающийся вывозом ТКО в Костомукше и еще двух районах – Муезерском и Калевальском, рассказал о том, как идет заключение договора с региональным оператором. По традиции не обходится без выкручивания рук.

– Позавчера встречался с теми, кто выиграл конкурс по Костомукше. Все знают, что мы не просто не участвовали в нем, а нас не допустили. Об установке контейнеров в городе со мной никто разговор не вел. Скорей всего, эту информацию запустили для того, чтобы проверить, как Костомукша относится к контейнерам. С нами был разговор о заключении договора на субподряд. «Эколайн», про которую так хорошо пишет наш губернатор, намеревается работать с нами через организацию-прослойку «Городской транзит». Поэтому мы сейчас стоим перед дилеммой: работать нам или не работать? Может, проще уйти с рынка, и пусть сюда заходят новые организации? Если мы остаемся работать на предлагаемых условиях, то с учетом дорожающего топлива будем уходить в убыток почти миллион рублей ежемесячно. Все идет к тому, что 31 декабря организация добросовестно отработает, а с 1 января я не знаю…

Анатолий Михайлов озвучил депутатам такие цифры: для Костомукши новый оператор уменьшил тариф на 23 процента, то есть если раньше «МСА» работало на тарифе 460 рублей за куб ТКО, то на аукционе цена была выставлена 395 рублей – это минус 13 процентов. А фирма, которая выиграла тоги, уменьшила тариф еще на 10 процентов. В итоге организации предлагается работать за 356 рублей 26 копеек за куб ТКО.

«Мы теряем в сравнении с 2022 годом 10,3 миллиона рублей, или 860 тысяч рублей ежемесячно, то есть предприятие уходит в большой минус, который восполнить каким-то дополнительными услугами не в состоянии»,

– комментирует руководитель.

Руководством «МСА» на случай, если будет принято решение остаться на рынке ТКО, детально прорабатываются все варианты по экономии – это уменьшение количества маршрутов, изменение точек стояния машин не у каждого подъезда, а на три-четыре дома (жильцам в этом случае придется не только привыкать к новому графику, но и нести мусор примерно за 200 и более метров от дома). На маршрутах останется только шесть машин из четырнадцати, работающих сейчас. Неминуемо начнутся жалобы, но иного пути для выживания предприятия нет.

Поскольку в Костомукше вывоз мусора и полигон для отходов в руках «МСА», организация не допускает, чтобы где-то валялся мусор. Все, кто по какой-то причине не смог вынести ТКО к курсирующим утром и вечером машинам, везут его на полигон к мусорным контейнерам. Уход «МСА» обернется еще и тем, что будут убраны контейнеры, и мусор начнет скапливаться во дворах, оврагах и лесных массивах.

«На сегодняшний день в организации работают 67 человек, – продолжал отвечать на вопросы депутатов Костомукшского городского округа Анатолий Михайлов. – Если мы не соглашаемся подписать контракт с «Городским транзитом», с 31 декабря вывозим последний мусор, гараж закрывается, потом мы будем продавать машины, чтобы рассчитаться с людьми».

«История, которая сейчас только разворачивается, напоминает мне историю с финансированием ДРСУ при Худилайнене. Тогда деньги из дорожного фонда Карелии перечислялись посреднику из Петербурга, у которого были договоры с ДРСУ. В итоге деньги до ДРСУ не доходили, не было средств на оплату топлива, на заработную плату, в итоге многие дороги стали непроезжими, а ДРСУ обанкротились. То же самое и мусором»,

– приводит печальные аналогии в соцсети Александр Баринов.

Между тем в интернете уже появилась петиция «Костомукша против установки контейнеров для мусора», авторы которой сомневаются, что в городе нужны крысы и мусор под ногами. «Костомукша чистый город, а не помойка», – пишут авторы. // Фото: Людмила Василица