Карельский "мусорный" рынок душат. Сопротивляется только Костомукша

Текст и фото: Антонина Кябелева

В начале декабря 2022 года юридически завершился процесс передела «мусорного рынка» Карелии. Его отдали крупному московскому игроку, объединяющему множество связанных друг с другом компаний, фирм и фирмочек.

Карелии еще предстоит оценить, а главное пережить последствия от этого шага, который был сделан, я уверена, с ведома и при полной поддержке республиканского правительства.

Первым взбунтовались жители Костомукши. Муниципальная власть оказалась солидарна со своими избирателями. Непросто складывается ситуация в Петрозаводске. Но, учитывая дружеские связи между мэром Петрозаводска и карельским губернатором, в столице Карелии реализуется другой сценарий. Скорее всего петрозаводская администрация пожертвует интересами муниципального предприятия ПМУП «Автоспецтранс», где уже готовятся к сокращениям работников. Но обо всем по порядку.

Наше издание подробно рассказывало о том, как региональный оператор – ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО) осенью 2022 года попытался провести аукционы по погрузке, транспортировке и передаче твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории сразу нескольких карельских городов и районов. Уже тогда стало ясно, что местным предприятиям ловить нечего. Условия аукциона были составлены таким образом, что карельские предприятия не смогли принять участие в конкурсе.

Но тогда торги были признаны несостоявшимися. Аукцион состоялся только в Пряжинском районе, где победителем был признан единственный участник - ООО «Городской транзит». Цена контракта по Пряжинскому району оказалась самой скромной — 30,7 миллиона рублей. ПМУП «Автоспецтранс» пыталось оспорить в карельском УФАС проведенные КЭО аукционы, указывая на кабальные условия, выставленные региональным оператором. Но в антимонопольном ведомстве не нашли нарушений законодательства.

Со второй попыткой очистить рынок для москвичей тянуть не стали. Уже в начале декабря КЭО провел новый конкурс. Естественно, карельские предприятия в нем также не смогли принять участие. Как мы и предполагали, вывоз мусора в карельских городах и районах достался московским компаниям, тесно связанным друг с другом.

Петрозаводск, Костомукша, Прионежский, Муезерский, Калевальский, Пудожский и Медвежьегорский районы достались ООО «Эколайн». Общая сумма контрактов на два ближайших года по этим городам и районам составляет около 468 миллионов рублей. Кондопожский, Сегежский и Беломорский районы отошли к ООО «МКМ-Логистика», которое за свою работу в течение двух лет должна получить более 194 миллионов рублей. Кемский, Лоухский и Пряжинский районы с 1 января 2023 года будет обслуживать ООО «Городской транзит». Общая сумма по контрактам у этой компании самая скромная – 111,5 миллиона рублей.

Итог внушительный: 774 миллиона рублей должны получить за два года московские компании, и столько же недополучат карельские предприятия, многим из которых придется либо сокращать сотрудников, либо вовсе закрыться.

О том, как связаны КЭО и три московских победителя - ООО «Эколайн», ООО «МКМ-Логистика» и ООО Городской транзит», мы подробно рассказывали. Коротко напомним о главных «линиях соприкосновения».

В 2021 году ООО «МЦЕ Инвест Рус» в ходе сомнительного конкурса получило контроль над региональным оператором. Не так давно в составе учредителей ООО «МЦЕ Инвест Рус» произошли серьезные изменения – новым учредителем компании с долей в 82 процента стало ООО «Экологический менеджмент».

Компания «Экологический менеджмент» зарегистрирована в Москве в мае 2019 года. Формально это микроорганизация с одним сотрудником, но фактически представляет собой разветвленную сеть различных компаний, работающих в сфере коммунальных отходов. Фирма «Экологический менеджмент» является учредителем ООО «МКМ-Логистика». А совладельцем и гендиреткором ООО «Городской транзит» и гендиректором ООО «МКМ-Логистика» в разное время был один и тот же человек – Никита Авилов. Другими словами, ООО «Экологический менеджмент» и ООО «Городской транзит» не чужие друг другу компании.

Все стало прозрачно и очевидно.

Компания «Экологический менеджмент», получившая контроль над КЭО через фирму ООО «МЦЕ Инвест Рус», через свои или близкие компании полностью подмяла под себя мусорный рынок Карелии.

Ведь территории, где сбором и транспортировкой мусора занимает непосредственно КЭО, тоже можно отнести в «актив» фирмы «Экологический менеджмент», которая контролирует регионального оператора. В общем, вместо конкурентного рынка по сбору ТКО Карелия фактически вернулась в лоно монополии, только не государственной, а частной.

Первыми почувствовали неладное костомукшане. В городе горняков сложилась особенная схема обращения с ТКО. В Костомукше вы не увидите ни контейнерных площадок, ни баков для сбора мусора, ни валяющихся во дворах пакетов, ни резво шныряющих между контейнерами упитанных крыс. Всего того, что давно приводит в ужас петрозаводчан, жителям Костомукши удалось избежать. Здесь не стали уничтожать советскую схему сбора отходов, когда в соответствии с графиком в каждый двор приезжала машина и собирала у жителей накопившейся мусор.

Что произойдет с 1 января 2023 года, в Костомукше не знают. Местная компания ООО «МСА», которой довольны костомукшане и которая до 31 декабря 2022 года продолжит работу в Костомукше, Муезерском и Калевальском районах, в конкурсе не смогла принять участие, как и другие карельские предприятия. Директор ООО «МСА» Анатолий Михайлов не знает, какое будущее ждет его предприятие.

В Костомукше происходящим возмущены не только горожане, но и муниципальная власть. Мне удалось поговорить с председателем костомукшского городского совета Еленой Соболевой.

«Мы сопротивляться будем сто процентов»,

- сказала Соболева.

По ее словам, никто не понимает, каким образом новое предприятие, которое выиграло конкурс по сбору и транспортировке ТКО, собирается обслуживать город.

«У нас нет ни одной контейнерной площадки. Город застраивался таким образом, что контейнерные площадки никуда не втиснешь»,

- объяснила председатель городского совета депутатов.

По ее оценке, если эту схему попытаются изменить, то это вызовет массовое недовольство граждан: «Люди будут бастовать. Люди встанут, потому что у нас это вызовет очень высокий общественный резонанс. Мы не хотим, чтобы было как в Петрозаводске».

Она рассказала, что сейчас в соответствии с графиком отдельно приезжает машина, чтобы забрать картон, и отдельно, чтобы вывезти пластик. К этой схеме костомукшане давно привыкли и не желают изменений к худшему.

Елена Соболева встречалась с Михайловым, который подтвердил, что с 2023 года город будет обслуживать другая организация – ООО «Эколайн». Компании «МСА» было предложено продолжить деятельность в Костомукше на условиях субподряда. Однако в этом случае предприятию придется работать себе в убыток. Несмотря на то, что с нового года для потребителей на 9 процентов повышается плата за вывоз мусора, ООО «МСА» было предложено работать в 2023 году по тарифам, которые ниже действующих на 23 процента.

«В компании считали свой доход. Они не могут выйти даже в ноль»,

- отметила Елена Соболева.

К тому же с победителем аукциона крайне сложно договорится, так как там игнорируют предложения Анатолия Михайлова и крайне неохотно выходят с ним на связь.

Во время недавнего совещания по видеоконференцсвязи с представителями минприроды, КЭО и ООО «Эколайн», костомукшские депутаты и глава Костомукши Сергей Новгородов четко объяснили, что местная власть не допустит установки контейнеров и изменения существующей схемы сбора коммунальных отходов. Елена Соболева не стала скрывать, что, несмотря на заверения представителей республиканской власти, что в Костомукше все останется по-прежнему, она этим обещаниям не особо доверяет. По ее мнению, подрядчик рано или поздно попытается установить мусорные контейнеры.

Ситуацию усугубляет и то, что у ООО «Эколайн» нет договора с полигоном, который находится в долгосрочной аренде у ООО «МСА». Соболева рассказала, что по городу уже ездили три, как она выразилась, «синих страшных ржавых мусорки», которые прислал новый подрядчик:

«Люди видели, что ночью мусорки ездили по городу, видимо, маршруты смотрели. Старые, ржавые, с семисотым регионом на номерах».

По словам председателя горсовета, на вопрос о том, что это была за техника, ей ответили, что проводится подготовительная работа, так как со 2 января новый подрядчик готов приступить к работе.

«Новгородов очень жесткую позицию занял. Он прямо сказал, что контейнерных площадок в городе не будет. У нас прямо на территории Костомукши создан биосферный резерват, заповедник, он включен в программу ЮНЕСКО», - добавила Соболева.

Председатель горсовета считает, что ситуация с переделом «мусорного рынка» очень напоминает то, что произошло с карельскими ДРСУ при губернаторе Александре Худилайнене. Тогда в Карелию с помощью административного ресурса завели питерскую компанию «Ремстройкомплект», которая подмяла под себя работы по содержанию и ремонту карельских автодорог. Местные ДРСУ вынуждены были заключать на кабальных условиях договоры субподряда с ООО «Ремстройкомплект». Только после смены губернатора были возбуждены уголовные дела в отношении фактического владельца ООО «Ремстройкомплект». Но к тому времени многие карельские дорожно-ремонтные предприятия обанкротились.

«Тогда наши ДРСУ задушили. Мы понимаем, в чем дело»,

- отметила Елена Соболева.

На следующий день после жесткого разговора в Костомукше управление пресс-службы карельского губернатора распространило информацию, что в Костомукше «остается прежний формат сбора мусора».

«Мусоровывозящей компании – ООО «МСА», которая на сегодняшний день осуществляет сбор и транспортирование отходов на указанной территории, было предложено продолжить работу. По информации ООО «КЭО», региональный оператор обозначил руководству ООО «МСА» условия, полностью обеспечивающие производственный процесс сбора и вывоза отходов. В случае невозможности достижения соглашения по дальнейшей работе с организацией ООО «МСА», Карельский региональный оператор с 1 января 2023 года обеспечит вывоз отходов собственными ресурсами на прежних условиях»,

- сказано в официальной информации.

Но позвольте! С какого перепуга КЭО бросился выполнять работу, которую обязан сделать победитель конкурса – ООО «Эколайн»? Ведь с ООО «Эколайн» уже заключен контракт на сумму в 143 миллиона рублей. Что это за фокусы? Если компания «Эколайн» не способна исполнить условия контракта, то с ней нужно разрывать контракт. Выполнять за нее работу, которую компания не хочет или не может сделать, это уже, как мне кажется, за гранью даже нашей, не очень-то вписывающейся в законодательство реальности.

В Петрозаводске все еще жестче. Как рассказали на условиях анонимности работники ПМУП «Автоспецтранс», 26 декабря коллективу был представлен новый директор – Юрий Овчинников. Бывший руководитель Владимир Кускичев, узнав, что с 1 января 2023 года муниципальное предприятие не будет заниматься сбором ТКО в Петрозаводске, решил собрать контейнеры, которые принадлежат муниципальному предприятию. Рассказывают, что об этом официально уведомили петрозаводскую администрацию.

Реакция не заставила себя долго ждать: Кускичева тут же заменили на Овчинникова. На предприятии готовится первая волна сокращений: в ближайшее время должны уволить 29 человек. Говорят, что ПМУП «Автоспецтранс» предлагали остаться обслуживать Петрозаводск на условиях субподряда. Но в этом случае муниципальному предприятию пришлось бы работать себе в убыток, так как были предложены очень низкие тарифы.

В январе 2023 года жители Карелии смогут сами оценить, насколько и в какую сторону изменилась ситуация с вывозом мусора. В Карелии "мусорная реформа" идет с огромным скрипом. Вместо того чтобы выполнять обещания по строительству новых современных полигонов и мусоросортирующих комплексов, продвигать раздельный сбор мусора, власть наглядно демонстрирует свои таланты по продвижению интересов конкретной коммерческой структуры. То, что от этого страдают карельские предприятия, жители республики остаются без работы, а целый город бурлит от негодования, похоже, чиновников особо не смущает.

Увы, все повторяется. Меняются только губернаторы и уничтожаемые ими отрасли…