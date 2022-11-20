Мусорный рынок Карелии вступил в активную фазу передела 

Текст и фото: Антонина Кябелева

Мусорный рынок Карелии встпил в фазу решительного передела. В последние дни это стало особенно очевидно.

В начале ноября мы рассказывали об аукционе по погрузке, транспортировке и передаче твердых коммунальных отходов на территории нескольких карельских городов и районов на 2023-2024 годы. Условия аукциона были составлены таким образом, что карельские предприятия, работающие в сфере сбора и транспортировки отходов, просто не смогли в нем поучаствовать.

Во всех лотах принял участие только один заявитель. По большинству лотов аукцион был признан несостоявшимся, так как этот единственный участник не соответствовал предъявляемым требованиям. Аукцион состоялся только в Пряжинском районе, где победителем был признан единственный участник - ООО «Городской транзит». Цена контракта по Пряжинскому району оказалась самой скромной — 30,7 миллиона рублей.

В открытых данных нет информации, какие компании приняли участие в других лотах. Но существует предположение, что в них тоже единственным участником могла быть подмосковная компания «Городской транзит», зарегистрированная в Жуковске.

На днях стало известно, что изменения затронули и скандально известную компанию ООО «МЦЕ Инвест Рус», которая в 2021 году в ходе сомнительного конкурса получила контроль над региональным оператором — ООО «Карельский региональный оператор» (КЭО).

Мы попытались понять, связаны ли перемены в «МЦЕ Инвест Рус» с попытками вытеснить с рынка местные предприятия. И случайно обнаружили очень много интересного.

Для того чтобы не загружать читателей сложными и порой запутанными цепочками между различными компаниями и учредителям, попытаемся как можно доступнее рассказать о самых очевидных «контактах».

В составе учредителей и руководства «МЦЕ Инвест Рус» произошли прямо-таки революционный перемены. Депутат ЗС РК Владимир Кванин, хоть и сохранил долю в уставном капитале компании в 2 процента, но уже не является ее директором.

Владимир Кванин

Генеральным директором ООО «МЦЕ Инвест Рус» стал Алексей Чувиков. Из состава учредителей исчезли Георгий Иванов и не так давно появившийся Эльдерханов Турпал -Али Бисланов.

Сейчас состав учредителей компании, контролирующей регионального оператора, выглядит следующим образом: ООО «Экологический менеджмент» (82%), ООО «МЦЕ Инвест Интернешнл» (16%) и Кванин (2%).

Алексей Чувиков занимает директорский пост еще в двух подмосковных фирмах, занимающихся сбором отходов, — ООО «Эколайн-Воскресенск» и ООО «Экопромсервис». Владельцем первой (99%) является ООО «Эколайн», а учредителем второй — ООО «Экологический менеджмент».

Новый игрок — ООО «Экологический менеджмент» — формально является микроорганизацией с одним сотрудником. Компания была зарегистрирована в Москве в мае 2019 года. Но фактически это огромная разветвленная сеть различных компаний, работающих в сфере коммунальных отходов. Достаточно сказать, что ООО «Экологический менеджмент» является учредителем десятка разных компаний. Среди них — ООО «МКМ-Логистика», зарегистрированное в Москве в 2009 году.

Совладельцем и гендиректором ООО «Городской транзит» и гендиректором ООО «МКМ-Логистика» в разное время был один и тот же человек — Никита Авилов.

Судя по открытым данным, компанией «Городской транзит» он владел и руководил с 12 сентября 2018 года по 27 августа 2019 года, а гендиретором ООО «МКМ-Логистика» трудился с 5 сентября 2019 по 21 апреля 2020 года. Другими словами, ООО «Экологический менеджмент» и ООО «Городской транзит» не чужие друг другу компании.

В московских СМИ подробно рассказывали о том, как шесть компаний в прошлом году делили «мусорный рынок» Белокаменной. Одним из победителей торгов стала компания «Эколайн» с самой большой общей суммой по договорам в 54,1 миллиарда рублей. В некоторых лотах конкурировали друг с другом компании «Эколайн», «Городской транзит» и «МКМ-Логистика». Авторы расследования обратили внимание на то, что «МКМ-Логистика» входит в структуру группы «Эколайн», а в «Городском транзите» и «МКМ-Логистике» был общий директор. В статье упоминается, что компания «Эколайн» аффилирована с основателем золотодобывающей компании GeoProMining и совладельцем «Шоколадницы» Симаном Поваренкиным. В общем, в Карелию, судя по этой информации, заходят компании с серьезными аппетитами.

Как это все может отразиться на Карелии? Очевидно, что над местными компаниями, работающими в сфере сбора и транспортировки ТКО, занесен дамоклов меч. Ведь не зря же москвичи получили контроль над фирмой «МЦЕ Инвест Рус», которая, в свою очередь, является совладельцем КЭО с долей в уставном капитале компании в 51,6%.

В октябре 2022 года министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович утвердил инвестпрограмму регионального оператора на 2021—2026 годы. В ней предусмотрен рост тарифа на услугу регоператора на 9 процентов, который произойдет, скорее всего, уже с 1 декабря 2022 года. Указано и то, куда пойдут собранные с потребителей средства. С 2023 по 2026 годы предполагается проектирование и строительство мусороперегрузочных площадок (МПП), как сказано в документе, «с элементами сортировки» в Питкярантском, Сегежском, Лоухском, Медвежьегорском и Олонецком районах, а также в Костомукше.

Мы сравнили инвестпрограмму КЭО и территориальную схему обращения с отходами, утвержденную постановлением правительства Карелии в декабре 2019 года. Сразу бросилось в глаза то, что месторасположение земельных участков, предназначенных для размещения МПП, в инвестпрограмме не совпадает с территориальной схемой. Андрей Карпилович объяснил, что это не является нарушением, так как оба документа «живые» и подвержены изменениям. Он даже не исключил, что указанные в инвестпрограмме земельные участки подвергнутся последующей корректировке.

Участок под МПП, указанный в терсхеме

Смущает то, что, к примеру, в Питкярантском районе, согласно инвестпрограмме, мусороперегрузочную площадку пододвинули к поселку Импилахти, а в Олонецком районе ее хотят построить в непосредственной близости от деревни Судалица. Не понятно, известили ли об этих изменениях жителей данных населенных пунктов.

Участок под МПП около Импилахти, согласно инвестпрограме

Другой принципиальный момент — стоимость проектирования и строительства МПП.

По сравнению с суммами, указанными в территориальной схеме 2019 года, в инвестпрограмме 2022 года объем финансовых потребности для создания тех же мусороперегрузочных площадок вырос в 1,9-3,6 раза.

Так, в территориальной схеме необходимые инвестиции по созданию МПП в Питкярантском районе оценены в сумме 56,772 миллиона рублей. В инвестпрограмме указана совсем другая цифра — 205,633 миллиона рублей, то есть в 3,6 раза больше. Для Сегежского района строительство МПП подорожало с 66,821 миллиона рублей до 235,332 миллиона рублей, то есть в 3,5 раза. Для Лоухского района стоимость мусороперегрузочной площадки выросла с 54,772 миллиона рублей до 123,253 миллиона рублей. Конечно, нельзя исключать, что за последние три года инфляционные процессы в области мусороперегрузочных площадок составили 300 процентов.

Но, конечно, хотелось бы, чтобы указанные в инвестпрограмме цифры были тщательно проверены. Так как за создание МПП, в конечном счете, заплатят потребители.

18 ноября в карельском УФАС была рассмотрена жалоба ПМУП «Автоспецтранс». Муниципальное предприятие пыталось оспорить проведенные региональным оператором аукционы по погрузке, транспортировке ТКО на территории Петрозаводска и Прионежского района. Представители муниципального предприятия указывали на кабальные условия, которые региональный оператор прописал в договоре. В частности, за каждое нарушение условий договора исполнителем предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей, а штрафные санкции нельзя оспорить в суде. Представитель муниципального предприятия отметила, что законодательством предусмотрено, что оплата за работы должна производится в течение 7 рабочих дней, а в проекте договора указано 30 дней.

Представитель КЭО пояснил, что региональному оператору не хватает средств, чтобы своевременно оплачивать работу операторов, так как потребители не всегда отличаются финансовой дисциплиной. В общем, риски, связанные с несвоевременным поступлением денег от потребителей, в КЭО предпочли переложить на предприятия, которые непосредственно занимаются сбором и транспортировкой мусора.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что жалоба муниципального предприятия «Автоспецтранс» необоснованна. Во время ее рассмотрения был задан вопрос: что будет делать региональный оператор, если аукцион отменят? На это представители КЭО ответили, что, либо будет проведен новый аукцион, либо регоператор будет убирать мусор собственными силами.

Итак, в УФАС не нашли нарушений законодательства в проведенном аукционе. Конечно, это решение можно обжаловать, но на это уйдет время.

Между тем время работает на регионального оператора, а точнее на структуры, которые его контролируют. Теоретически ничто не мешает регоператору заключить договоры подряда с фирмами, находящимися в зоне влияния ООО «Экологический менеджмент». Для карельских предприятий, работающих в сфере сбора и транспортировки ТКО, нынешняя ситуация скорее всего обернется катастрофой. Даже если кто-то и пробьется на карельский рынок, условия, указанные в проекте договора, таковы, что региональный оператор всегда может «задушить» неуступчивое предприятие штрафными санкциями или иными, чисто экономическими, способами.

Алексей Щепин

А теперь вернемся в самое начало этой некрасивой истории. Помните, что нам обещали, когда продавали долю регоператора компании «МЦЕ Инвест Рус»? В 2021 году тогдашний министр природных ресурсов и экологии РК Алексей Щепин оправдывал продажу регионального оператора тем, что компания «МЦЕ Инвест Рус» обязуется построить к 2024 году новый полигон в местечке Орзега и комплекс по сортировке ТКО с предполагаемым объемом инвестиций в 1,4 миллиарда рублей. Заканчивается 2022 год. Пока нет даже намека на начало строительство. До сих пор продолжается процедура выделения участка.

Нынешний министр Андрей Карпилович сказал, что «все документы подписаны». Судя по его словам, окончательное решение по выделению участка нужно ждать со дня на день. Он заверил, что ранее заявленные сроки строительства полигона актуальны.

Судя по тому, как разворачиваются события, лично меня одолевают серьезные сомнения в реалистичности подобных планов. Пока бросается в глаза то, настолько жестко выдавливают с рынка карельские предприятия. Вряд ли подобные процессы укрепляют экономику республики. Но, возможно, я не права. Как говорится, поживем — увидим…