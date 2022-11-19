Экономист спрогнозировала, что подорожает в России с нового года

Экономист дала прогноз по ценам после Нового года. По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Марии Долговой, изменение акцизов на ряд товаров с 1 января скажется на ценах на спиртное, табак, транспортные средства, а также бензин и дизель.

«На уровень и динамику цен всех товаров влияют ставки косвенных налогов – акцизов и НДС. Ставки НДС в 2023 году останутся неизменными. А вот с акцизами дела обстоят сложнее»,

- пояснила эксперт агентству «Прайм».

Изменение ставок акцизов затронет алкоголь (вино, шампанское, пиво), спиртосодержащую пищевую (виноматериалы, эмульсии, суспензии и другое) и непищевую (парфюмерию и косметику) продукцию с содержанием спирта более 1,5% объема готовой продукции; табачную продукцию; электронные сигареты и жидкости к ним; легковушки и мотоциклы; топливо. Рост цен на бензин и дизель поспособствует увеличению цен на грузовые и пассажирские перевозки автотранспортом.

Если примут закон об акцизе на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2%) в размере 7 рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут.

Эксперт не исключает повышения минимальных цен шампанского и рост стоимости кофе из-за неурожая в основных странах-экспортерах, роста затрат на транспортировку и логистику. // фото: unsplash.com