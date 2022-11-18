Ждать ли России мобилизационную экономику?

Мобилизационная экономика – это термин. У данной экономики ресурсы используются для противодействия угрозам существования страны и этноса как целостной системы.

Подобная модель подразумевает усиление роли государства, специфичный рынок труда, институционализацию индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

Есть и более строгий термин – переход экономики «на военные рельсы». Как мы помним из истории страны, это когда к минимуму сводится содержание граждан, их потребительские нужды удовлетворяются только в вопросах минимального питания, и вся экономика работает для фронта и для победы.

Сейчас не стоит вопрос об экономике второго типа, но как власть говорит, сегодня не требуется даже перепрофилирование гражданских предприятий для нужд армии. (Видео)