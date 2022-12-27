27 декабря 2022, 18:46
Маленьких пациентов больницы поздравили Дед Мороз и белый медведь
Добрая акция прошла в Петрозаводске: детей поздравили больничные клоуны и спасатели
Маленьких пациентов Детской республиканской больницы им. Григовича в Петрозаводске поздравили с наступающим Новым годом. О новогодней акции рассказали в пресс-службе карельского Минздрава.
Хорошее настроение детям подарили сотрудники пожарной службы и больничные клоуны благотворительного фонда имени Арины Тубис.
Дед Мороз, Снегурочка и белый мишка эффектно появились на пожарной машине. Мишку к окнам больничных палат подняли на автолестнице. Герой передал детям поздравления. Детям желали скорейшего выздоровления.
Клоуны весело танцевали и импровизировали, чтобы создать доброе настроение. Сотрудники МЧС подарили тяжелобольным детям подарки. // фото паблик Минздрава РК в ВК